13-летнюю Вику мама называет самоучкой. Девочка любит все осваивать сама: научилась рисовать, учит корейский язык, даже капельницы в больнице может собрать сама. А вот чтобы победить тяжелую болезнь, Вике нужна наша помощь.

Эльвира, мама Вики, говорит, что дочь с самого детства такая: если ей что-то интересно, берет и делает. А еще все время ищет себя: не боится браться за новые хобби и с легкостью их бросает, если это ей не подходит. Пробовала заниматься хоккеем, гимнастикой, хип-хопом, вышивкой гобеленов, но все это оставила. А вот увлечение Кореей сохранилось. Вика самостоятельно изучает корейский, часто готовит корейские блюда (токпокки и роллы) и обожает группу Stray Kids: слушает музыку, собирает карточки, изучает жизнь участников. А самая большая мечта, конечно, — съездить в Корею. И болезнь, которую обнаружили у Вики, должна стать лишь небольшой задержкой на этом пути.

Вика все время ищет себя и не боится браться за новые занятия Фото: из личного архива

Нужно 1 291 023 рубля На иммунопрепарат «Блинцито» для Вики Помочь

Эльвира говорит, что вообще у ее детей крепкий иммунитет и болеют они редко. Поэтому, когда в феврале у Вики заболела ключица, Эльвира насторожилась. Еще больше ее встревожили повышение температуры и анализ крови, который показал низкий уровень лейкоцитов. Но симптомы напоминали простуду, и девочку долго лечили противовирусными средствами. Только через три недели Вику решили госпитализировать в Центр имени Л. М. Рошаля. Там сделали пункцию костного мозга и выявили бластные (опухолевые) клетки. А в Московском областном онкологическом диспансере, куда девочку направили на лечение, уже установили точный диагноз — острый лимфобластный лейкоз.

Мы с Викой сидели после введения лекарства, она прижалась ко мне и вдруг начала дергаться. Ее пробило потом, она не могла дышать, начала паниковать. Эльвира, мама Вики, подопечной фонда

Вика борется с болезнью три месяца, и уже есть успехи: бластные клетки ушли. Сейчас идет важный этап консолидации, или закрепления ремиссии. И вот на этом этапе у девочки случилась аллергическая реакция на «Онкаспар» — один из препаратов химиотерапии. «Мы с Викой сидели после введения лекарства, она прижалась ко мне и вдруг начала дергаться, — вспоминает Эльвира. — Ее пробило потом, она не могла дышать, начала паниковать. Подбежали врачи, какие-то уколы сделали, подключили к кислородной маске, и через 40 минут ей стало лучше». Врачи не знают, как в следующий раз организм Вики отреагирует на «Онкаспар», поэтому приняли решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито».

Мама всегда говорит Вике: «Все хорошо, все преодолеем», и девочке сразу становится легче Фото: из личного архива

Иногда Вика устает от лечения и расстраивается из-за осложнений, вызванных «химией»: болей в ногах, гормональных изменений, перепадов настроения. Спрашивает маму: «Почему это происходит со мной?» А иногда отшучивается, глядя на выпадающие волосы: «Ну и ладно, зато причесывать и мыть не надо». В общем, бывает по-разному. Но что бы ни случилось, рядом всегда мама, которая скажет неизменное: «Все хорошо, все преодолеем». И сразу становится легче. А дома заботливый папа, самый веселый на свете старший брат, младшая сестра и любимый кот Бусик — все они невероятная поддержка для Вики.