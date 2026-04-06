Заядлый футболист, будущий машинист

Это все о десятилетнем Артеме. Мальчик обожает футбол и электрички: знает все железнодорожные диаметры, станции, переходы. Мечтает записаться в футбольную секцию, а когда вырастет — стать машинистом. Но прежде надо выздороветь.

Первый раз Артем заболел в 2022 году. После лечения отита сдали анализы, и педиатра насторожили их результаты — он заподозрил лейкоз. «В пятницу мы попали к этому врачу на прием, а в понедельник нас положили в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе, — рассказывает Надежда, мама Артема. — Там поставили точный диагноз: острый лимфобластный лейкоз».

Артем на футбольном матче Фото: из личного архива

Нужно 1 775 157 рублей На иммунопрепарат «Блинцито» для Артема

Артем боролся с болезнью два года и победил. Вместе с ремиссией вернулась обычная жизнь: школа и одноклассники, спортивная секция по волейболу, футбольные матчи с друзьями во дворе. Футбол — особенная любовь Артема. Он знает о нем все: следит за новостями, смотрит матчи по телевизору. Любимая команда — ЦСКА, главная мечта — встретиться с ее капитаном Игорем Акинфеевым. Артем с гордостью рассказывает, как ездил на футбольные матчи с участием ЦСКА целых три раза! Планировал еще, но тут снова вмешалась болезнь.

Лечение теперь будет сильнее, интенсивнее. Месяц Артему будут капать «Блинцито» круглосуточно. Надеемся, это поможет нам достичь цели. Надежда Савилова, мама Артема

«В январе этого года, в новогодние каникулы, у Артема заболел бок, поднялась температура, — вспоминает Надежда. — Мы вызвали скорую: нам сказали, что это невралгия, дали рекомендации. Артему стало лучше. А через неделю — снова температура. Слово “рецидив” я старалась даже не произносить вслух, но в душе чувствовала: что-то тут не так. Написала в онкодиспансер в Балашихе, они сказали: “Приезжайте”. Там сыну сделали люмбальную пункцию, и подтвердилось страшное». В этот раз все было иначе. Артему провели стандартную химиотерапию. Но даже после нее у мальчика в крови осталось минимальное количество раковых клеток, а это риск еще одного рецидива. К тому же один из препаратов «химии» вызвал у ребенка тяжелые осложнения — давать его Теме больше нельзя. Врачи приняли решение включить в схему лечения иммунопрепарат «Блинцито», который прицельно бьет по раковым клеткам и безопаснее для организма.

Артем обожает электрички: знает все железнодорожные диаметры, станции, переходы Фото: из личного архива 1 из 2