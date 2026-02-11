Сашин сложный случай

До болезни Саша ходил в спортзал и собирался поступать в колледж. Сейчас юноша вымотан лечением от острого лимфобластного лейкоза. И нуждается в иммунотерапии, чтобы подготовиться к пересадке костного мозга.
Саше 16 лет. Он заболел в январе этого года. «Пришел из школы, пожаловался, что живот болит, — вспоминает его мама Лариса. — Дала лекарство, ему вроде стало полегче. Ушел в магазин за продуктами и через полчаса вернулся в согнутом состоянии. Сильные боли, живот на ощупь как камень. Я вызвала скорую, папа поехал с ним в больницу».
Саша до болезни. Но и сейчас он не склонен сдаваться, просто пока тяжело
Фото: из личного архива
Нужно 1 129 645 рублей
на препарат «Блинцито» для Саши
На следующий день мальчика из родного Североморска направили в больницу города Архангельска. И спустя всего неделю начали первый курс химиотерапии. Болезнь и лечение забрали у Саши все силы: он сильно потерял в весе, почти не мог ходить. Но когда стало известно, что его ждут в столице, в Российской детской клинической больнице, через силу начал вставать с постели и напоминать телу, что оно может двигаться. А родители всячески поддерживали сына — нужно было справиться с перелетом.
В Москве Саша начал постепенно приходить в себя. Еще два блока химиотерапии дали хорошие результаты: юноше удалось выйти в ремиссию. Он набрал пять килограммов веса (пока всего 55 при росте 180 сантиметров), начал выходить на прогулки. Однако из-за особенностей течения болезни риск того, что она вернется, очень велик. Нужна трансплантация костного мозга. И курс иммунотерапии, чтобы к ней подготовиться.
Фото: из личного архива
Сейчас весь мир Саши в телефоне: там можно общаться с друзьями, смотреть кино и путешествовать по волшебным мирам в играх-бродилках. Только это отвлекает от бесконечных процедур и капельниц. В больнице Саше уныло, но мама рядом, и он очень старается держаться.
Саша привык быть сильным. До болезни три раза в неделю ходил в спортзал, с удовольствием занимался на тренажерах. Чтобы проучить сына за двойку, мама не лишала его телефона или приставки, а говорила, что на следующую тренировку он пойдет только после того, как исправит оценку, и это было лучшей мотивацией. Для любого спортсмена (да и вообще для любого человека) лишиться контроля над своим телом по-настоящему страшно. Но Саша не жалуется, это не в его характере. Просто стискивает зубы и постепенно увеличивает длительность прогулок — с 15 минут уже дошло до часа с небольшим.
Мы можем помочь Саше вернуть контроль над собственной жизнью и телом. Дать шанс поступить в колледж и воплотить самые смелые юношеские мечты. Для этого необходим «Блинцито», который больница не может закупить самостоятельно: нет квот на дорогостоящие иммунные препараты, которые используются в сложных случаях, а случай Саши именно такой. Семь флаконов лекарства стоят 1 129 645 рублей.
