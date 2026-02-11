Сашин сложный случай

До болезни Саша ходил в спортзал и собирался поступать в колледж. Сейчас юноша вымотан лечением от острого лимфобластного лейкоза. И нуждается в иммунотерапии, чтобы подготовиться к пересадке костного мозга.

Саше 16 лет. Он заболел в январе этого года. «Пришел из школы, пожаловался, что живот болит, — вспоминает его мама Лариса. — Дала лекарство, ему вроде стало полегче. Ушел в магазин за продуктами и через полчаса вернулся в согнутом состоянии. Сильные боли, живот на ощупь как камень. Я вызвала скорую, папа поехал с ним в больницу».

Саша до болезни. Но и сейчас он не склонен сдаваться, просто пока тяжело Фото: из личного архива

Нужно 1 129 645 рублей на препарат «Блинцито» для Саши Помочь

На следующий день мальчика из родного Североморска направили в больницу города Архангельска. И спустя всего неделю начали первый курс химиотерапии. Болезнь и лечение забрали у Саши все силы: он сильно потерял в весе, почти не мог ходить. Но когда стало известно, что его ждут в столице, в Российской детской клинической больнице, через силу начал вставать с постели и напоминать телу, что оно может двигаться. А родители всячески поддерживали сына — нужно было справиться с перелетом. В Москве Саша начал постепенно приходить в себя. Еще два блока химиотерапии дали хорошие результаты: юноше удалось выйти в ремиссию. Он набрал пять килограммов веса (пока всего 55 при росте 180 сантиметров), начал выходить на прогулки. Однако из-за особенностей течения болезни риск того, что она вернется, очень велик. Нужна трансплантация костного мозга. И курс иммунотерапии, чтобы к ней подготовиться.

