благотворительный фонд

Саша Комаров

1 129 645 ₽1 128 695 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСевероморск
Возраст16 лет
Саше предстоит трансплантация костного мозга в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

06.04.2026

Саша заболел в январе. С сильными болями в животе попал в больницу на скорой, после обследований был поставлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Сейчас мальчик лечится в РДКБ. Он вышел в ремиссию, но из-за особенностей течения болезни высок риск рецидива, и Саше нужна ТКМ. И иммунопрепарат «Блинцито», чтобы подготовиться к процедуре. Семь флаконов лекарства стоят 1 129 645 рублей. Мы просим вас помочь!

