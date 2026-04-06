Саша заболел в январе. С сильными болями в животе попал в больницу на скорой, после обследований был поставлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Сейчас мальчик лечится в РДКБ. Он вышел в ремиссию, но из-за особенностей течения болезни высок риск рецидива, и Саше нужна ТКМ. И иммунопрепарат «Блинцито», чтобы подготовиться к процедуре. Семь флаконов лекарства стоят 1 129 645 рублей. Мы просим вас помочь!