«Вылечусь, тогда и праздник будет!»

У Мухаммада недавно был день рождения: исполнилось девять лет. Но отмечать его он не стал. Все, с кем хочется праздновать, — дома, в Ингушетии. А Мухаммад здесь, в Москве, лечится от лейкоза.

Конечно, мальчика поздравили: родители подарили возможность перейти на новый уровень в любимой компьютерной игре, были поздравления от фонда «Подари жизнь», от больничной школы. Но праздник не устраивали. Мухаммад сказал: «Вылечусь, прилечу домой, тогда и праздник будет». Договорились, что так и сделают.

Как и все дети, Мухаммад обожает компьютерные игры Фото: из личного архива

Заболел Мухаммад в августе 2025 года, прямо перед началом нового учебного года. Мама вспоминает, как готовились к школе: взяли учебники, подписали тетради, Мухаммад сам выбрал костюм на День знаний. Был счастлив, что идет во второй класс. Но 31 августа мальчика с подозрением на лейкоз госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу. «Явных признаков болезни не было, — рассказывает Марета, мама мальчика. — Мухаммад хорошо ел, был активным. Он вообще всегда был активным: занимался борьбой, много гулял, бегал, катался на велосипеде. Но тогда мне показалось, что он стал очень бледным. Решили сдать общий анализ крови. Я посмотрела на результаты и поняла, что что-то не так: какие-то показатели были слишком высокие, какие-то — низкие. Педиатр подтвердил, что анализы плохие и необходим хороший гематолог. Нас направили в Москву, в РДКБ».

У сына лейкоз с генетической поломкой в опухолевых клетках, с рефрактерным течением. Он не поддается стандартной «химии», устойчивый к лечению. Марета Цечоева, мама подопечного фонда «Подари жизнь»

В столичной клинике поставили точный диагноз — острый лимфобластный лейкоз. А еще выяснили, что у Мухаммада непростой вариант заболевания — с генетической поломкой в опухолевых клетках, с рефрактерным течением. «Такой, который не поддается стандартной “химии”, устойчивый к лечению», — объясняет Марета. Чтобы добиться ремиссии, к терапии подключили иммунопрепарат, который помогает при особенно сложных формах лейкоза («Биспонса»). И это сработало. Но в случае Мухаммада высок риск развития рецидива заболевания, поэтому врачи решили усилить лечение и провести терапию еще одним иммунопрепаратом — «Блинцито». Первый курс лекарства мальчик перенес хорошо. Сейчас важно начать второй.

Каждый день по видеосвязи мальчик общается с братьями и сестрами Фото: из личного архива