Вика борется с болезнью три месяца, и уже есть успехи: бластные клетки ушли. Сейчас идет важный этап консолидации, или закрепления ремиссии. И вот на этом этапе у девочки случилась аллергическая реакция на «Онкаспар» — один из препаратов химиотерапии. Врачи приняли решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Восемь упаковок этого лекарства стоят 1 291 023 рубля.