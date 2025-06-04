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Вика Синюкова

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1 291 023 ₽1 289 373 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСтупино
Возраст13 лет
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Девочка заболела в начале года и сейчас лечится в Московском областном онкологическом диспансере.

Ход лечения

04.06.2025

Вика борется с болезнью три месяца, и уже есть успехи: бластные клетки ушли. Сейчас идет важный этап консолидации, или закрепления ремиссии. И вот на этом этапе у девочки случилась аллергическая реакция на «Онкаспар» — один из препаратов химиотерапии. Врачи приняли решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Восемь упаковок этого лекарства стоят 1 291 023 рубля.

Ваша помощь Вике

04.06.25
Д*****н В.100 ₽
04.06.25
50 ₽
04.06.25
Л*****в М.1 500 ₽
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