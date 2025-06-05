«Мам, это ерунда, это лечится!»

Одиннадцатилетний Максим — чемпион по освоению скейта. Уже поменял пять или шесть досок, начал учиться профессионально, но заболел. Теперь кататься не может: ноги не держат.
Болезнь Максима стала для семьи неожиданностью. Мальчик всегда хорошо себя чувствовал, ни на что не жаловался, вел активный образ жизни, да и вообще болел редко. В феврале семья сдавала анализы — обычное плановое обследование, — и результаты Максима оказались очень плохими. «Сначала я подумала, что это ошибка, — вспоминает Наталья, мама Максима. — Лейкоцитов в десятки раз больше нормы, тромбоцитов практически нет. Сдали второй анализ, и он подтвердил первый».
Болезнь Максима стала для семьи неожиданностью
Фото: из личного архива
Нужно 1 452 402 рубля
На иммунопрепарат «Блинцито» для МаксимаПомочь
С диагнозом «острый лимфобластный лейкоз» Максима госпитализировали в Центр имени Димы Рогачева, а там сразу приступили к лечению. Первые два-три месяца дались непросто. Мальчик был подключен к капельнице постоянно, не вставал, не выходил гулять — просто лежал. Но держался, не расстраивался и не унывал. И ни разу не заплакал, даже когда было очень тяжело. А еще все время поддерживал Наталью: «Мам, не переживай. Я прочитал про болезнь, это ерунда, это лечится!»
Врачам удалось добиться ремиссии, и начался этап ее закрепления (консолидации). Однако один из препаратов терапии оказался слишком токсичным и вызвал сильнейшую аллергию. «У Максима начался отек Квинке, — рассказывает Наталья. — Он покраснел, стал задыхаться. В процедурной его откачали. Но после этого врачи решили заменить “химию” на препарат “Блинцито”».
Фото: из личного архива
Наталья говорит, что Максим не только сильный, но еще и общительный, открытый и добрый. Про таких обычно говорят: душа компании. Он умеет и любит дружить и очень тоскует по друзьям, которые остались дома. А они скучают по Максиму: пишут, звонят, поддерживают, как могут. Говорят ему: «Наш весельчак, куда мы без тебя!»
Еще Максиму не хватает любимого хобби: до болезни мальчик активно катался на скейтборде. Поменял пять-шесть скейтов, начал осваивать профессиональный, но заболел. Пробовал кататься сейчас, но пока не получается: ноги слабые, несколько раз падал. Но мама успокаивает Максима: это всего лишь вопрос времени, силы появятся, и навыки восстановятся. Главное — победить болезнь.
И тогда откроется дорога ко всему остальному! К прогулкам с друзьями, поездкам на скейте, новым грандиозным планам и мечтам, например поступить в медицинский вуз и стать врачом (Максима очень вдохновила эта профессия!). Но чтобы все это стало возможным, сейчас нужна ваша помощь: важно собрать 1 452 402 рубля на девять флаконов препарата «Блинцито», который жизненно необходим мальчику. Пожалуйста, помогите Максиму!
Новости
«Мам, это ерунда, это лечится!»
Одиннадцатилетний Максим — чемпион по освоению скейта. Уже поменял пять или шесть досок, начал учиться профессионально, но заболел. Теперь кататься не может: ноги не держат.
Путевка в жизнь
В день рождения оказаться в реанимации и провести там месяц и три дня — с самого начала болезнь решила проверить Ксюшу на прочность. Надо сказать, что девочка достойно выдержала испытание. Сейчас все стабильно, и можно продолжать лечение.
Искать себя без остановки
13-летнюю Вику мама называет самоучкой. Девочка любит все осваивать сама: научилась рисовать, учит корейский язык, даже капельницы в больнице может собрать сама. А вот чтобы победить тяжелую болезнь, Вике нужна наша помощь.