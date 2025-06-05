«Мам, это ерунда, это лечится!»

Одиннадцатилетний Максим — чемпион по освоению скейта. Уже поменял пять или шесть досок, начал учиться профессионально, но заболел. Теперь кататься не может: ноги не держат.

Болезнь Максима стала для семьи неожиданностью. Мальчик всегда хорошо себя чувствовал, ни на что не жаловался, вел активный образ жизни, да и вообще болел редко. В феврале семья сдавала анализы — обычное плановое обследование, — и результаты Максима оказались очень плохими. «Сначала я подумала, что это ошибка, — вспоминает Наталья, мама Максима. — Лейкоцитов в десятки раз больше нормы, тромбоцитов практически нет. Сдали второй анализ, и он подтвердил первый».

Болезнь Максима стала для семьи неожиданностью Фото: из личного архива

Нужно 1 452 402 рубля На иммунопрепарат «Блинцито» для Максима Помочь

С диагнозом «острый лимфобластный лейкоз» Максима госпитализировали в Центр имени Димы Рогачева, а там сразу приступили к лечению. Первые два-три месяца дались непросто. Мальчик был подключен к капельнице постоянно, не вставал, не выходил гулять — просто лежал. Но держался, не расстраивался и не унывал. И ни разу не заплакал, даже когда было очень тяжело. А еще все время поддерживал Наталью: «Мам, не переживай. Я прочитал про болезнь, это ерунда, это лечится!» Врачам удалось добиться ремиссии, и начался этап ее закрепления (консолидации). Однако один из препаратов терапии оказался слишком токсичным и вызвал сильнейшую аллергию. «У Максима начался отек Квинке, — рассказывает Наталья. — Он покраснел, стал задыхаться. В процедурной его откачали. Но после этого врачи решили заменить “химию” на препарат “Блинцито”».

Главная страсть Максима — скейтборд Фото: из личного архива 1 из 3

Наталья говорит, что Максим не только сильный, но еще и общительный, открытый и добрый. Про таких обычно говорят: душа компании. Он умеет и любит дружить и очень тоскует по друзьям, которые остались дома. А они скучают по Максиму: пишут, звонят, поддерживают, как могут. Говорят ему: «Наш весельчак, куда мы без тебя!»

Еще Максиму не хватает любимого хобби: до болезни мальчик активно катался на скейтборде. Поменял пять-шесть скейтов, начал осваивать профессиональный, но заболел. Пробовал кататься сейчас, но пока не получается: ноги слабые, несколько раз падал. Но мама успокаивает Максима: это всего лишь вопрос времени, силы появятся, и навыки восстановятся. Главное — победить болезнь.