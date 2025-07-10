Осторожные планы на будущее

В детстве у Саши обнаружилась аллергия на пыль и кошачью шерсть, а уже в 14 лет — на лекарство, которым его лечат. Теперь, чтобы выздороветь, Саше необходим препарат «Блинцито». И наша с вами помощь.

Нашего героя зовут Александр Блок — никого не напоминает? Несмотря на то что 14-летний Саша — полный тезка великого поэта Серебряного века, сам он литературе предпочитает точные науки и мечтает стать IT-специалистом. Еще полгода назад будни Саши были расписаны чуть ли не по часам: школа, репетиторы по математике, французскому и английскому, мастер-классы по рисованию и лепке в творческом центре «Овсянка». Был еще и футбол… Привычный распорядок разрушился весной этого года. В феврале Саша стал часто болеть, быстро утомлялся и даже начал терять вес. Сдал анализы, врачи сразу обратили внимание на низкий гемоглобин и госпитализировали мальчика в местную больницу. А после более глубокого обследования перевели в Екатеринбург. Там Саше поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз» и сразу начали лечение.

Саша очень хочет поскорее вернуться в школу и научиться кататься на сноуборде. Но сейчас его главная мечта — победить болезнь! 1 из 3

Нужно 1 936 535 рублей на «Блинцито» для Саши Помочь