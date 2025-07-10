Осторожные планы на будущее

В детстве у Саши обнаружилась аллергия на пыль и кошачью шерсть, а уже в 14 лет — на лекарство, которым его лечат. Теперь, чтобы выздороветь, Саше необходим препарат «Блинцито». И наша с вами помощь.
Нашего героя зовут Александр Блок — никого не напоминает? Несмотря на то что 14-летний Саша — полный тезка великого поэта Серебряного века, сам он литературе предпочитает точные науки и мечтает стать IT-специалистом. Еще полгода назад будни Саши были расписаны чуть ли не по часам: школа, репетиторы по математике, французскому и английскому, мастер-классы по рисованию и лепке в творческом центре «Овсянка». Был еще и футбол…
Привычный распорядок разрушился весной этого года. В феврале Саша стал часто болеть, быстро утомлялся и даже начал терять вес. Сдал анализы, врачи сразу обратили внимание на низкий гемоглобин и госпитализировали мальчика в местную больницу. А после более глубокого обследования перевели в Екатеринбург. Там Саше поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз» и сразу начали лечение.
Нужно 1 936 535 рублей
на «Блинцито» для СашиПомочь
Поначалу противоопухолевый препарат, назначенный врачами, не давал осложнений. Саша прошел первый курс терапии и вышел в ремиссию. Аллергия на «Онкаспар» дала знать о себе на этапе закрепления ремиссии — сработал накопительный эффект. После очередного введения препарата у Саши сильно отекло горло, заложило нос, кожа покрылась пятнами. Стало ясно, что схему лечения придется менять. Посовещавшись с коллегами из Центра имени Димы Рогачева, екатеринбургские врачи решили, что Саше необходим иммунопрепарат «Блинцито».
Первый курс Саша уже получил и чувствует себя неплохо. Но ему нужно еще 12 флаконов лекарства, которые стоят очень дорого — 1 936 535 рублей. Такие средства семье точно негде взять. А в больнице, где лечится Саша, бюджетные квоты на иммунотерапию закончились.
Сейчас Саша осторожно строит планы на будущее: хочется поскорее вернуться в гимназию и больше времени проводить со сверстниками (а ведь на время придется ограничиться домашним обучением), научиться кататься на сноуборде и вместе с родителями и ребятами из «Овсянки» отправиться в путешествие в Санкт-Петербург. Но первый и самый главный пункт в этом списке — победить рак. Тогда все остальное обязательно получится.
