Рукодельный мир Даши

Даша молчит, не хочет разговаривать. Хочет вязать смешного кота, собирать мозаику и общаться с ребятами в больничной игровой комнате. А вот разговаривать о себе и о том, что происходит, не хочет.
Наталья, мама Даши, говорит, что дочь и так очень скромная и стеснительная, а сейчас и вовсе как будто ушла в себя, замкнулась. И это понятно: последние полгода были для Даши непростыми.
Лечение не всегда идет легко, но Даша с мамой стараются не унывать
Фото: из личного архива
Нужно 1 458 000 рублей
На иммунопрепарат «Блинцито» для ДашиПомочь
В марте у девочки обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Началось лечение стандартной химиотерапией, и сразу все пошло не так. У Даши развилась крайне опасная грибковая инфекция (мукормикоз), которая поразила легкие и костную ткань. Девочку пришлось срочно оперировать. Но самое досадное, что после операции вернуться к «химии» не получилось: врачи опасаются, что инфекция может возникнуть снова. Единственный вариант теперь — терапия иммунопрепаратом «Блинцито». Первый курс лекарства Даша перенесла хорошо. Даже волосы начали отрастать, говорит Наталья. Но чтобы продолжить лечение, нужно еще девять флаконов «Блинцито».
Лечиться бывает тяжело. Иногда падают показатели крови, пропадает аппетит, появляется слабость и тошнота. Лечиться скучно: ничего нельзя. Но Даша с мамой стараются не унывать и разбавлять больничную жизнь чем-то интересным. Если девочка чувствует себя хорошо, гуляют возле больницы. Если есть настроение, ходят на мастер-классы и творческие мероприятия, которые устраивают волонтеры. Ну и, конечно, каждый день занятия в школе при больнице — на них Даша ходит с особенным удовольствием: любит учиться. Правда, все равно скучает по своей родной школе и одноклассникам.
Фото: из личного архива
Когда становится совсем грустно, Даша погружается в рукоделье — вяжет или шьет очередную игрушку. Недавно был заяц из фетра, потом вязаный кот. А еще с помощью мамы девочка осваивает все существующие маркетплейсы, чтобы… заказывать материалы для шитья и поделок. Это верный способ поднять себе настроение: выбрал, оформил заказ и, как заветный подарок, ждешь новую пряжу, фетр, наборы для рукоделия. Наталья говорит, что вязание и шитье успокаивают и поддерживают Дашу. Петля, стежок — и как будто чуть-чуть легче идти дальше.
Мы мечтаем, чтобы следующую игрушку Даша связала уже дома — в своей комнате, рядом с сестрой и папой, которых не видела с марта. Но для этого Даше нужно победить болезнь. А мы можем в этом помочь — собрать 1 458 000 рублей на иммунопрепарат «Блинцито». Такой суммы у семьи нет, а бюджетные квоты на «Блинцито» в Областной детской клинической больнице города Оренбурга, где лечится девочка, закончились. Попробуем помочь Даше?
Рукодельный мир Даши
