Именно на столько сейчас одна нога короче другой у 17-летнего Ильи. Восемь лет назад ему заменили пораженную остеосаркомой кость на раздвижной эндопротез. И вот теперь пришло время поставить новую конструкцию.

Когда Илье было девять лет, врачи диагностировали у него остеосаркому — опухоль большой берцовой кости. Илья хорошо помнит момент начала болезни: он шел из школы, и вдруг в ноге появилась настолько резкая боль, что он остановился и не мог больше двигаться. Ну а потом началось: больницы, анализы. Затем химиотерапия, операция по удалению опухоли и установка протеза.

Илья печет вкусные торты и мечтает открыть кафе Видео: Евгения Ванеева

Хирургическая замена пораженной части кости на эндопротез — одна из наиболее сложных операций при остеосаркоме. Илье протез установили от бедра до самой стопы, при этом стопу удалось сохранить. Глядя на Илью, никогда не скажешь, что с ним что-то не так, что у него установлен протез. Из напоминаний о болезни — только большой шрам на ноге. Реабилитация после операции длилась дольше, чем Илья предполагал. Самым страшным для него оказалось снова разрешить себе наступать на ногу. Юноша очень боялся опять почувствовать ту боль, которая изменила всю его жизнь. Но Илья справился, не сдался. И сейчас легко и спокойно говорит о том, что с ним произошло. И всегда повторяет: «У меня была и есть самая лучшая поддержка — моя семья и друзья. Они всегда рядом».

С момента операции прошло уже восемь лет, и все эти годы каждые три-четыре месяца Илье раздвигают протез — юноша растет. Для этого на ноге делают небольшой надрез, через который врачи проводят процедуру. И вот сейчас наступил момент, когда раздвинуть протез больше нельзя (его технические возможности исчерпаны), а Илья все еще продолжает расти. Благодаря специальной обуви не видно, что одна нога у парня длиннее другой. А еще Илья усиленно укрепляет позвоночник и поддерживает физическую форму: ходит в зал, занимается плаванием. Но все это не может глобально решить проблему.