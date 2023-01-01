04.12.2018 Илья сейчас в больнице г. Симферополя, продолжает получать специфическую терапию. После окончания курса химиотерапии показано проведение реабилитации в центре «Русское Поле».

03.08.2018 Илья успешно прооперирован и выписан для продолжения терапии по месту жительства.

23.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Ильи. Вчера на канале НТВ про него вышел сюжет. За один день зрители перечислили на лечение мальчика 2 687 675 рублей! Это больше, чем нужно Илье, а значит, помочь удастся и другим детям! Большое спасибо!

22.07.2018 В феврале 2018 года у Ильи появилась хромота, со временем появились боли в левом колене. Специалисты Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева выявили у Ильи остеосаркому, злокачественную опухоль кости. Чтобы заменить пораженные участки, мальчику необходим современный эндопротез. Илье установят неинвазивный раздвижной эндопротез с запасом роста. Он позволит избавиться от необходимости частой замены протеза в связи с взрослением: его длину можно регулировать с помощью магнитного поля. Раздвижной механизм для эндопротеза стоит 1 779 215 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Ильи.