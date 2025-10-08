Успеть до Нового года

Максиму бы заняться своими делами, и чтобы не приставали с вопросами. Однако он слушает взрослых и соблюдает режим. Потому что нужно лечиться. В этом точно поможет «Блинцито», но купить его важно сейчас, до Нового года.

Виктория, мама 15-летнего Максима, говорит, что у сына сейчас переменчивое настроение. Сегодня он спокойный, ровный, послушный, а завтра: «Не хочу, не буду, не надо». Что-то попросишь сделать — ворчит, сопротивляется. И очень упрямый, даже упертый. В общем, типичный подросток в самом разгаре переходного возраста.

Главная мечта Максима — вылечиться и уехать домой Фото: из личного архива

Нужно 2 259 290 рублей На иммунопрепарат «Блинцито» для Максима Помочь

«Но вообще он добрый, — добавляет Виктория. — До болезни волонтерством занимался: они с классом отвозили подарки онкобольным детям в больницу в Иванове, в то же отделение, где он потом лежал. То есть сначала он там был волонтером, а потом пациентом». Болезнь у Максима обнаружили этим летом. Мальчик прыгал с друзьями с тарзанки и подвернул ногу. Голеностопный сустав вылечили, но вдруг заболела вторая нога, а потом — локти и запястья. Стало понятно, что дело не в неудачном падении. Сдали анализы. Местный педиатр, увидев их результаты, сразу направила семью в региональный центр — в Иваново. Там, в Ивановской областной клинической больнице, после повторных анализов и пункции выяснилось, что у мальчика острый лимфобластный лейкоз.

Максим с сестрой, по которой очень скучает Фото: из личного архива

«Нам сказали, что мы очень вовремя заметили неладное и обратились за помощью, — рассказывает Виктория. — Когда Максим поступил в гематологическое отделение Ивановской больницы, у него в крови было 47% бластных (опухолевых) клеток. Врачи говорят, что часто дети приезжают почти со 100% таких клеток». Лечение шло непросто. У мальчика начались осложнения от «химии», и его перевели в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Кроме того, оказалось, что у Максима лейкоз с генетической поломкой в опухолевых клетках. Чтобы предотвратить рецидив при таком типе заболевания, решили применить терапию иммунопрепаратом «Блинцито». И это помогло: после первого курса мальчик вышел в ремиссию. Теперь важно закрепить результат — провести в ближайшее время второй курс «Блинцито». Для этого необходимо большое количество препарата — 14 флаконов: Максим весит больше 45 килограммов, и дозировку лекарства для него врачи рассчитывают уже как для взрослого человека.

