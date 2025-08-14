В феврале Саша стал часто болеть, постоянно чувствовал слабость, заметно похудел. Анализ крови показал очень низкий уровень гемоглобина, и сначала мальчика госпитализировали в местную больницу, а потом перевели в клинику в Екатеринбурге. Там и поставили окончательный диагноз. Сначала терапия помогала, мальчик вышел в ремиссию, но на этапе консолидации у Саши открылась сильная аллергия на главный препарат терапии. Чтобы продолжить лечение, нужен иммунопрепарат «Блинцито». 12 флаконов стоят 1 936 535 рублей. Мы просим вас помочь!