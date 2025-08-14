Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Александр Блок

1 936 535 ₽1 935 985 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНижний Тагил
Возраст14 лет
У Саши аллергия на лекарство. Чтобы продолжить лечение, ему нужен дорогостоящий иммунопрепарат.

Ход лечения

14.08.2025

В феврале Саша стал часто болеть, постоянно чувствовал слабость, заметно похудел. Анализ крови показал очень низкий уровень гемоглобина, и сначала мальчика госпитализировали в местную больницу, а потом перевели в клинику в Екатеринбурге. Там и поставили окончательный диагноз. Сначала терапия помогала, мальчик вышел в ремиссию, но на этапе консолидации у Саши открылась сильная аллергия на главный препарат терапии. Чтобы продолжить лечение, нужен иммунопрепарат «Блинцито». 12 флаконов стоят 1 936 535 рублей. Мы просим вас помочь!

Ваша помощь Саше

14.08.25
100 ₽
14.08.25
62 ₽
14.08.25
200 ₽
14.08.25
188 ₽
