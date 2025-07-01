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1 452 402 ₽1 452 402 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Электросталь (Московская область)
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
01.07.2025
Уже удалось добиться ремиссии заболевания. Но на этапе ее закрепления (консолидации) у мальчика случилась аллергическая реакция на одно из лекарств химиотерапии. Так, к сожалению, бывает. Врачи приняли решение заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость девяти флаконов лекарства 1 452 402 рублей. Поддержите Максима!