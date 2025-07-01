Уже удалось добиться ремиссии заболевания. Но на этапе ее закрепления (консолидации) у мальчика случилась аллергическая реакция на одно из лекарств химиотерапии. Так, к сожалению, бывает. Врачи приняли решение заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость девяти флаконов лекарства 1 452 402 рублей. Поддержите Максима!