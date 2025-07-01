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Максим Мачнев

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1 452 402 ₽1 452 402 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЭлектросталь (Московская область)
Возраст11 лет
Максим заболел в феврале и сейчас лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

01.07.2025

Уже удалось добиться ремиссии заболевания. Но на этапе ее закрепления (консолидации) у мальчика случилась аллергическая реакция на одно из лекарств химиотерапии. Так, к сожалению, бывает. Врачи приняли решение заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость девяти флаконов лекарства 1 452 402 рублей. Поддержите Максима!

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