Путевка в жизнь

В день рождения оказаться в реанимации и провести там месяц и три дня — с самого начала болезнь решила проверить Ксюшу на прочность. Надо сказать, что девочка достойно выдержала испытание. Сейчас все стабильно, и можно продолжать лечение.

Да, отметить 14-летие хотелось совсем по-другому. Хотя и в больнице не дали пропасть этому празднику. Были и подарки, и воздушные шары, которые теперь хранятся у Ксюши дома в сложенном виде. Своего рода талисман. Поскольку стандартное лечение от острого лимфобластного лейкоза, который заявил о себе в декабре, как раз и вызвало осложнения, из-за которых девочка попала в реанимацию, врачи приняли решение перевести Ксюшу на иммунотерапию «Блинцито». Первый курс успешно пройден, никаких побочек, даже голова не болела. Сейчас нужно окрепнуть, а потом вернуться в стационар на несколько недель беспрерывного лечения.

«Как же хорошо дома» — первое, что сказала Ксюша, когда приехала. Небольшая передышка нужна, чтобы восстановиться и набраться сил. И дома это удается гораздо успешнее. Вместе с младшей сестрой Тасей можно же придумать массу всего интересного: девочки вместе рисуют, творят, играют и вообще не могут жить друг без друга.

Хотя, конечно, без широкого круга общения Ксюше тяжело, она привыкла и в волейбол с друзьями играть, и в школу ходить, и гулять, и общаться. Друзей много. И они рядом. Когда узнали, что Ксюша дома, стали приносить подарочки и оставлять под дверью, а под окнами на асфальте каждый день появлялись новые пожелания.

«Ксюша спрашивает, сможет ли она пойти в школу в сентябре, я пока отвечаю, что надо сначала с главной проблемой разобраться. Но надеюсь, что в творческий кружок она сможет ходить, там маленькие группы, и ей очень нравится заниматься, — рассказывает Екатерина, мама Ксении. — Она вообще творческая натура, с точными науками пока не очень, хотя учится почти на одни пятерки. В кружок они ходят вместе с Тасей. Там и бисероплетение, и поделки из эпоксидной смолы, и гипсовые фигурки, и шкатулки, и какие-то штучки из палочек эскимо… В общем, очень много всего интересного. И дома они теперь вовсю это используют».

Раз в неделю, по понедельникам, Ксюша ездит в больницу на проверки. Анализы хорошие. Скоро надо начинать второй курс «Блинцито», но квот на иммунотерапию в больнице нет. Поэтому мы обращаемся за помощью к вам: стоимость лечения — 1 291 023 рубля. Половина средств уже собрана, но нужно еще.