Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ксюша Погребная

Помочь
645 512 ₽645 362 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородДмитров
Возраст14 лет
Поделиться:
В феврале у Ксюши обнаружили лейкоз. Сейчас девочке нужен дорогостоящий иммунопрепарат.

Ход лечения

08.04.2025

В декабре у Ксюши появилась боль в горле, температура, увеличились лимфоузлы. Думали, обычная простуда. Но все оказалось серьезнее. В Московском областном онкологическом диспансере девочке поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Сразу подобрали терапию, но она вызвала серьезные инфекционные и токсические осложнения, из-за которых Ксюша на месяц попала в реанимацию. Сейчас девочке лучше, и нужно продолжать основное лечение, но прежнюю (стандартную) химиотерапию применять нельзя. Врачи решили перейти на курс иммунопрепарата «Блинцито». Четыре упаковки лекарства стоят 645 512 рублей.

Ваша помощь Ксюше

09.04.25
150 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari