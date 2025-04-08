В декабре у Ксюши появилась боль в горле, температура, увеличились лимфоузлы. Думали, обычная простуда. Но все оказалось серьезнее. В Московском областном онкологическом диспансере девочке поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Сразу подобрали терапию, но она вызвала серьезные инфекционные и токсические осложнения, из-за которых Ксюша на месяц попала в реанимацию. Сейчас девочке лучше, и нужно продолжать основное лечение, но прежнюю (стандартную) химиотерапию применять нельзя. Врачи решили перейти на курс иммунопрепарата «Блинцито». Четыре упаковки лекарства стоят 645 512 рублей.