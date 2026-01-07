«Вы — свет, который освещает нам путь»

19-летняя Аня Корнеева прислала видеопривет из дома. Рассказала чуть-чуть о себе, поделилась новостями и поблагодарила всех, кто помогал ей лечиться. История Ани — о стойкости, вере и надежде. Смотрим.

Ане поставили диагноз, когда ей было всего семь лет. Через три года случился первый рецидив, и Аня снова попала в больницу. Трансплантация костного мозга помогла справиться с болезнью, но, к сожалению, лишь на время. В 2023 году случился второй рецидив, на этот раз донором костного мозга стал брат Ани. Трансплантация прошла успешно, и летом 2024 года девушку выписали домой.

«Меня зовут Аня, мне 19 лет. Три раза я переболела острым миелобластным лейкозом. Было очень плохо и тяжело. Но я выдержала, прошла через все испытания, и теперь в моей жизни все по-другому.

Я очень много гуляю, путешествую и провожу время с родными и близкими. А еще я завела себе собаку, длинношерстную колли. Ее зовут Мисти, ей восемь месяцев. Я счастлива, потому что это была моя мечта.

Хочу поблагодарить всех врачей и благотворителей за поддержку, которую вы дали мне и которую даете всем детям. Вы не просто люди, а свет, который освещает нам путь. А еще я верю, что все дети, которые сейчас лечатся в больницах, справятся. Давайте любить, надеяться и никогда не отчаиваться».