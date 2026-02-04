Варя хочет танцевать

И танцует, и ходит готовиться к школе, и на актерское, и на каток… «Хочу, чтобы завтра все дети прошли процедуры, а послезавтра вылечились и поехали домой», — говорит Варя в видео, которое они с мамой прислали из дома.

«Здравствуйте, меня зовут Варвара Грушаник, мою маму зовут Алина Мошейко, 33, ну, 33 ей лет». Варя попала в Центр Дмитрия Рогачева, когда ей было чуть больше двух лет, и пролечилась там один год и семь месяцев. У девочки диагностировали саркому, лечение было долгим и непростым, но о том времени Варя почти ничего не помнит, хотя любит смотреть фотографии и видео из больницы.

— Мы вернулись в Таганрог, и я начала ходить на танцы.

— Да, Варя очень хотела танцевать.

— И сейчас хочу, но ты мне почему-то только на актерское говоришь ходить. Еще я хожу на актерское, еще я хожу на подготовку к школе.

— Да, потому что в этом году Варя идет в первый класс.

— Да, потому что 28 апреля мне исполнилось семь лет!

Перебивая друг друга, Варя с мамой рассказывают свою историю: мама — больше о лечении, Варя — больше о том, что происходит сегодня. А в конце они вдвоем желают сил и терпения родителям и детям, которые лечатся в Центре.

— Дети, которые там сейчас лежат! Хочу, чтобы завтра как можно скорее вы прошли все процедуры, а послезавтра вылечились и все-все-все поехали к себе домой.

— У Вари уже третий год ремиссия, вот как раз были на обследовании. Хочется пожелать мамам терпения и сил. У нас иногда во время Вариного лечения были моменты, когда мы не верили, что это вообще закончится. Но оказалось, что это просто жизненный этап, который тоже пройдет. А потом вернется обычная жизнь.