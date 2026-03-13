«Верьте в себя!»

21 мая 2026
Текст:
Надежда Журавлева
Говорит Ксюша всем, кто сейчас лечится. Эти слова не раз поддерживали девочку на пути к выздоровлению. Сейчас же у Ксюши все в порядке: она шлет всем привет и благодарности. А мы с радостью делимся ими с вами.

Ксюша Галичина заболела в конце 2019 года: воспалился лимфоузел на шее. С подозрением на лимфому Ходжкина девочку госпитализировали в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе. Там диагноз подтвердился.

Болезнь была непростым испытанием для Ксюши и ее семьи, но они справились

Видео: Евгения Ванеева

«Дальше было восемь месяцев борьбы с болезнью: химиотерапия, лучевая терапия, — рассказывает Ксюша. — Это было очень сложное время для нашей семьи, но мы боролись и никогда не отчаивались.

Сейчас мне уже почти 13 лет. Я люблю ездить на море, хожу в школу, общаюсь с друзьями и учу два языка.

Очень хочу поблагодарить врачей, которые спасли мне жизнь, и координаторов фонда “Подари жизнь” Юлю и Жанну, которые не давали скучать в больнице. 

А еще хочу сказать всем, кто столкнулся с такой болезнью: нужно обязательно верить в то, что у вас все получится. Я смогла это пройти, и вы тоже сможете. Верьте в себя!»

