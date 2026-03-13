Говорит Ксюша всем, кто сейчас лечится. Эти слова не раз поддерживали девочку на пути к выздоровлению. Сейчас же у Ксюши все в порядке: она шлет всем привет и благодарности. А мы с радостью делимся ими с вами.
Ксюша Галичина заболела в конце 2019 года: воспалился лимфоузел на шее. С подозрением на лимфому Ходжкина девочку госпитализировали в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе. Там диагноз подтвердился.
Болезнь была непростым испытанием для Ксюши и ее семьи, но они справились
Видео: Евгения Ванеева
«Дальше было восемь месяцев борьбы с болезнью: химиотерапия, лучевая терапия, — рассказывает Ксюша. — Это было очень сложное время для нашей семьи, но мы боролись и никогда не отчаивались.
Сейчас мне уже почти 13 лет. Я люблю ездить на море, хожу в школу, общаюсь с друзьями и учу два языка.
Очень хочу поблагодарить врачей, которые спасли мне жизнь, и координаторов фонда “Подари жизнь” Юлю и Жанну, которые не давали скучать в больнице.
А еще хочу сказать всем, кто столкнулся с такой болезнью: нужно обязательно верить в то, что у вас все получится. Я смогла это пройти, и вы тоже сможете. Верьте в себя!»
