Международный опыт и качество медицины в России

Как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, как это влияет на развитие врачебной помощи в целом и почему без вашей помощи это было бы невозможно.
Когда российские врачи попадают на международные медицинские конференции, это не просто командировка и не просто повышение квалификации. Это огромный шаг к повышению качества медицинской помощи и ускорению выздоровления пациентов. Благодаря таким поездкам врачи узнают о новейших методах лечения и внедряют передовые подходы в российскую клиническую практику.
Участие в международных конференциях становится возможным во многом благодаря поддержке благотворителей. Именно с вашей помощью фонд оплачивает перелеты, участие, проживание — и делает знания доступными для врачей, а значит, и для их пациентов.
Фото: Юлия Ласкорунская
Главная встреча года: конгресс EBMT
Одно из ключевых событий в области трансплантации костного мозга — ежегодный конгресс Европейского общества трансплантации костного мозга (EBMT). Там обсуждают самые последние исследования, новые схемы лечения, международные протоколы и данные по осложнениям после трансплантации.
«Мы узнаем все, что произошло за год в нашей сфере. Для меня важной темой стали рецидивы острого лимфобластного лейкоза и новые подходы клеточной терапии», — рассказывает Ольга Молостова, детский онколог, заместитель заведующего отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) № 1 Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.
Мы узнаем все, что произошло за год в нашей сфере. Для меня важной темой стали рецидивы острого лимфобластного лейкоза и новые подходы клеточной терапии.Ольга Молостова,детский онколог
Признание российских исследований
Особой гордостью стали доклады о детской онкогематологии, в которых на международной арене упоминались исследования с участием российских клиник. «На конгрессе представили исследование ALL-baby-2021, созданное в нашем центре. Это значит, что мы идем в ногу с ведущими странами», — говорит Елена Зеркаленкова, старший научный сотрудник отделения генетики лейкозов Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.
Она также выделила доклад профессора Стивена Хангера (США), в котором отмечалось, что благодаря современным методам, включая препарат блинатумомаб («Блинцито»), доля детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) низкого риска, живущих без прогрессирования болезни, без рецидива или без появления серьезных осложнений, достигает 98%.
Фото: Юлия Ласкорунская
Генетика и редкие синдромы
Много внимания уделили и редким генетическим заболеваниям у детей. Эта информация чрезвычайно полезна врачам Центра имени Дмитрия Рогачева. Ведь это специализированная клиника, которая принимает пациентов с самыми сложными и редкими заболеваниями. Особенно важными стали выступления о синдроме CMMRD (Constitutional Mismatch Repair Deficiency) — редком наследственном заболевании, при котором в организме ребенка быстро накапливаются мутации. Это может вызывать тяжелые онкологические заболевания в самом раннем возрасте. Такие случаи встречаются очень редко, поэтому решения по ним и необходимая информация чаще всего доступны только на международном уровне.
«Мы наблюдаем пациентов с этим синдромом у нас в центре. Канадский опыт дал нам ориентиры по тактике наблюдения и терапии таких уникальных детей. К сожалению, это крайне тяжелое заболевание, и каждое знание о нем — на вес золота», — делится Мария Скворцова, врач-онколог Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.
Что такое CMMRD? Это генетическая поломка системы «починки» ДНК. Из-за этого у детей с CMMRD в организме быстро накапливаются ошибки, что приводит к развитию рака в очень раннем возрасте. У детей с этим синдромом могут одновременно развиваться рак мозга, лейкоз и опухоли кишечника. Врачи всего мира ищут способы помочь таким детям — от ранней диагностики до современной иммунной терапии.
Канадский опыт дал нам ориентиры по тактике наблюдения и терапии уникальных детей. К сожалению, это крайне тяжелое заболевание, и каждое знание о нем — на вес золота.Мария Скворцова,врач-онколог
Что меняется после конференций
Полученные знания не теоретическая «галочка». Уже сейчас российские врачи:
✅ внедряют новые схемы диагностики и лечения осложнений после ТГСК и CAR-T-терапии;
✅ адаптируют методы генетической диагностики для онкопациентов;
✅ готовят мультицентровое исследование вместе с зарубежными коллегами;
✅ планируют использование блинатумомаба («Блинцито») в первой линии терапии детского ОЛЛ с низким риском.
Каждый доклад, каждая встреча становится частью цепочки, ведущей к точной диагностике, персонализированной терапии — и в конечном итоге к увеличению числа спасенных жизней.
Фото: Юлия Ласкорунская
Все это — благодаря вам
Поддержка благотворителей делает возможным то, что еще вчера казалось недоступным. Государственное финансирование редко покрывает поездки врачей на международные конференции. И в эти моменты именно ваша поддержка становится решающей. «Благодаря вам мы становимся лучше как специалисты. Мы привозим не просто информацию — мы привозим подходы, которые меняют судьбы пациентов. Спасибо за это», — говорят врачи.
Почему это важно
Каждый врач, получивший новое знание, — это десятки, сотни пациентов, которым помогут по самым современным стандартам. Поддерживая обучение врачей, вы напрямую влияете на качество медицины в России. А еще — на жизни конкретных детей, которые получают шанс победить болезнь в Москве, в Красноярске или в любом другом регионе, где при участии фонда «Подари жизнь» организовано образование врачей, обмен опытом и все то, что дает возможность оказывать помощь по высочайшим мировым стандартам.
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Как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, как это влияет на развитие врачебной помощи в целом и почему без вашей помощи это было бы невозможно.
Мы знаем, как важно помогать
Сотрудники «Подари жизнь» с большим уважением относятся к труду других НКО. Делают пожертвования, становятся волонтерами — в общем, делают все, чтобы добро множилось. Кого поддерживает команда фонда?
Зачем «Подари жизнь» целевой капитал?
И не один, а целых три (и это не предел). Контролем вложенных активов занимается специализированный фонд целевого капитала (СФЦК), и именно к директору СФЦК Оксане Гайдаш мы и пришли за разъяснениями.