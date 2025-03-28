Международный опыт и качество медицины в России

Как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, как это влияет на развитие врачебной помощи в целом и почему без вашей помощи это было бы невозможно.

Когда российские врачи попадают на международные медицинские конференции, это не просто командировка и не просто повышение квалификации. Это огромный шаг к повышению качества медицинской помощи и ускорению выздоровления пациентов. Благодаря таким поездкам врачи узнают о новейших методах лечения и внедряют передовые подходы в российскую клиническую практику. Участие в международных конференциях становится возможным во многом благодаря поддержке благотворителей. Именно с вашей помощью фонд оплачивает перелеты, участие, проживание — и делает знания доступными для врачей, а значит, и для их пациентов.

Фото: Юлия Ласкорунская

Главная встреча года: конгресс EBMT Одно из ключевых событий в области трансплантации костного мозга — ежегодный конгресс Европейского общества трансплантации костного мозга (EBMT). Там обсуждают самые последние исследования, новые схемы лечения, международные протоколы и данные по осложнениям после трансплантации. «Мы узнаем все, что произошло за год в нашей сфере. Для меня важной темой стали рецидивы острого лимфобластного лейкоза и новые подходы клеточной терапии», — рассказывает Ольга Молостова, детский онколог, заместитель заведующего отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) № 1 Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Мы узнаем все, что произошло за год в нашей сфере. Для меня важной темой стали рецидивы острого лимфобластного лейкоза и новые подходы клеточной терапии. Ольга Молостова, детский онколог

Признание российских исследований Особой гордостью стали доклады о детской онкогематологии, в которых на международной арене упоминались исследования с участием российских клиник. «На конгрессе представили исследование ALL-baby-2021, созданное в нашем центре. Это значит, что мы идем в ногу с ведущими странами», — говорит Елена Зеркаленкова, старший научный сотрудник отделения генетики лейкозов Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Она также выделила доклад профессора Стивена Хангера (США), в котором отмечалось, что благодаря современным методам, включая препарат блинатумомаб («Блинцито»), доля детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) низкого риска, живущих без прогрессирования болезни, без рецидива или без появления серьезных осложнений, достигает 98%.

Фото: Юлия Ласкорунская

Генетика и редкие синдромы Много внимания уделили и редким генетическим заболеваниям у детей. Эта информация чрезвычайно полезна врачам Центра имени Дмитрия Рогачева. Ведь это специализированная клиника, которая принимает пациентов с самыми сложными и редкими заболеваниями. Особенно важными стали выступления о синдроме CMMRD (Constitutional Mismatch Repair Deficiency) — редком наследственном заболевании, при котором в организме ребенка быстро накапливаются мутации. Это может вызывать тяжелые онкологические заболевания в самом раннем возрасте. Такие случаи встречаются очень редко, поэтому решения по ним и необходимая информация чаще всего доступны только на международном уровне. «Мы наблюдаем пациентов с этим синдромом у нас в центре. Канадский опыт дал нам ориентиры по тактике наблюдения и терапии таких уникальных детей. К сожалению, это крайне тяжелое заболевание, и каждое знание о нем — на вес золота», — делится Мария Скворцова, врач-онколог Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Что такое CMMRD? Это генетическая поломка системы «починки» ДНК. Из-за этого у детей с CMMRD в организме быстро накапливаются ошибки, что приводит к развитию рака в очень раннем возрасте. У детей с этим синдромом могут одновременно развиваться рак мозга, лейкоз и опухоли кишечника. Врачи всего мира ищут способы помочь таким детям — от ранней диагностики до современной иммунной терапии.

Канадский опыт дал нам ориентиры по тактике наблюдения и терапии уникальных детей. К сожалению, это крайне тяжелое заболевание, и каждое знание о нем — на вес золота. Мария Скворцова, врач-онколог

Что меняется после конференций Полученные знания не теоретическая «галочка». Уже сейчас российские врачи: ✅ внедряют новые схемы диагностики и лечения осложнений после ТГСК и CAR-T-терапии;

✅ адаптируют методы генетической диагностики для онкопациентов;

✅ готовят мультицентровое исследование вместе с зарубежными коллегами;

✅ планируют использование блинатумомаба («Блинцито») в первой линии терапии детского ОЛЛ с низким риском. Каждый доклад, каждая встреча становится частью цепочки, ведущей к точной диагностике, персонализированной терапии — и в конечном итоге к увеличению числа спасенных жизней.

Фото: Юлия Ласкорунская