Уверенность в завтрашнем дне

Возвращаемся к теме регулярных пожертвований, чтобы ответить на следующий вопрос: почему поддерживать детей на пути к выздоровлению легче, когда помощь можно планировать?
«Подари жизнь» стремится организовать работу так, чтобы помощь не сводилась к экстренным решениям и срочным адресным сборам (хотя порой без них не обойтись). Лечение от тяжелых заболеваний расписано на месяцы вперед, системно и в большинстве случаев предсказуемо. Поэтому фонду так важна стабильность, которую дают регулярные пожертвования. Они позволяют планировать закупки лекарств наперед, а не искать деньги экстренно. Это гарантирует, что лечение не прервется и ребенок получит помощь строго по медицинскому графику.
Помогать регулярно
Любой комфортной суммой
Даниэль Загорулько борется с талассемией — тяжелым заболеванием крови. Раньше мальчик жил только за счет переливаний крови, но они давали лишь временный эффект, а избыток железа разрушал органы. Спасением стал препарат «Реблозил». Благодаря этому лекарству Даниэль чувствует себя хорошо, но принимать препарат нужно непрерывно, месяц за месяцем, до тех пор, пока не найдется донор костного мозга. У Даниэля просто нет возможности сделать перерыв или подождать, пока закроется разовый сбор.
Другой пример. У Ярослава Петрова лимфома Ходжкина с рефрактерным течением, то есть его болезнь трудно поддается стандартному лечению. В таких случаях хорошо помогает иммунопрепарат «Опдиво», и Ярославу нужен именно он. Причем до тех пор, пока не наступит долгожданная ремиссия. Только потом врачи смогут перейти к следующему этапу лечения — пересадке костного мозга. До этого мальчика постоянно нужно обеспечивать жизненно необходимым лекарством.
Узнать больше
Ваши регулярные пожертвования — это уверенность фонда в завтрашнем дне. С их помощью можно планировать закупку лекарств (и не только) для тех детей, кому они точно понадобятся в длительной перспективе. Или когда помощь ребенку требуется срочно и нет времени ждать, пока закроется экстренный сбор. Когда вы решаете постоянно быть рядом, у детей и их семей становится больше определенности в сложное время, а у врачей — гарантий, что у них будет все необходимое, чтобы приблизить ребенка к выздоровлению. И это бесценно.
Как подписаться на регулярные пожертвования?
На сайте фонда в разделе «Помочь». По любым вопросам, связанным с управлением подпиской, пишите на donate@podari-zhizn.ru.
В мобильном приложении фонда в разделе «Помощь».
А еще можно создать автоплатеж в приложении любого крупного банка. В «Сбере» для этого нужно зайти в раздел «Автоплатежи» → «Подключить новый» → ввести в поисковой строке «Подари жизнь».
Лечение работает только тогда, когда идет по плану. Ежемесячная подписка — способ поддерживать этот план. Сделать так, чтобы важные решения принимались заранее, а помощь приходила тогда, когда она действительно нужна. Даже совсем небольшая ежемесячная сумма становится частью устойчивой системы поддержки.
Новости
Уверенность в завтрашнем дне
Возвращаемся к теме регулярных пожертвований, чтобы ответить на следующий вопрос: почему поддерживать детей на пути к выздоровлению легче, когда помощь можно планировать?
Причина № 5869: чтобы ребенок не был один
Дети в больнице не должны оставаться одни. Если родители по очень уважительным причинам не могут быть рядом, у ребенка появляется няня. «Подари жизнь» оплачивает работу больничных нянь.
Пусть немного, но каждый месяц
Мы часто говорим о том, что регулярные пожертвования очень важны фонду. И просим вас оформить благотворительную подписку. И, кажется, пришло время исчерпывающе ответить на все возникающие в связи с этим вопросы.