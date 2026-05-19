Уверенность в завтрашнем дне

Возвращаемся к теме регулярных пожертвований, чтобы ответить на следующий вопрос: почему поддерживать детей на пути к выздоровлению легче, когда помощь можно планировать?

«Подари жизнь» стремится организовать работу так, чтобы помощь не сводилась к экстренным решениям и срочным адресным сборам (хотя порой без них не обойтись). Лечение от тяжелых заболеваний расписано на месяцы вперед, системно и в большинстве случаев предсказуемо. Поэтому фонду так важна стабильность, которую дают регулярные пожертвования. Они позволяют планировать закупки лекарств наперед, а не искать деньги экстренно. Это гарантирует, что лечение не прервется и ребенок получит помощь строго по медицинскому графику.

Даниэль Загорулько борется с талассемией — тяжелым заболеванием крови. Раньше мальчик жил только за счет переливаний крови, но они давали лишь временный эффект, а избыток железа разрушал органы. Спасением стал препарат «Реблозил». Благодаря этому лекарству Даниэль чувствует себя хорошо, но принимать препарат нужно непрерывно, месяц за месяцем, до тех пор, пока не найдется донор костного мозга. У Даниэля просто нет возможности сделать перерыв или подождать, пока закроется разовый сбор.

Другой пример. У Ярослава Петрова лимфома Ходжкина с рефрактерным течением, то есть его болезнь трудно поддается стандартному лечению. В таких случаях хорошо помогает иммунопрепарат «Опдиво», и Ярославу нужен именно он. Причем до тех пор, пока не наступит долгожданная ремиссия. Только потом врачи смогут перейти к следующему этапу лечения — пересадке костного мозга. До этого мальчика постоянно нужно обеспечивать жизненно необходимым лекарством.