Объявлена Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь». Денежная премия в размере 200 000 рублей, которой награждаются лауреаты, была перечислена Екатериной в фонд.
Благодарность мэра Москвы объявлена Екатерине Шерговой за вклад в развитие институтов гражданского общества в городе и активную общественную деятельность.
«Для меня эта награда — признание работы фонда “Подари жизнь” и всех людей, которые почти 20 лет помогают нам менять систему помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, — прокомментировала Екатерина Шергова. — Любая такая награда — не про одного человека. За ней стоят врачи, сотрудники фонда, волонтеры, партнеры и тысячи благотворителей.
Именно благодаря этой большой совместной работе нам удалось добиться серьезных изменений в детской онкологии, помочь огромному количеству семей и создать для детей возможности, которых раньше просто не было. Поэтому мне показалось правильным и совершенно естественным направить денежную часть премии в фонд. Так эти средства будут работать именно там, где они нужнее всего сейчас, — помогать детям».
200 000 рублей
Премия передана в «Подари жизнь»
Благодарность мэра Москвы объявляется гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, коллективам учреждений, организаций за заслуги в хозяйственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, направленной на улучшение условий жизни москвичей, за высокие достижения в подготовке квалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка, а также многолетнюю безупречную работу в городском хозяйстве города Москвы. Граждане, которым объявлена благодарность мэра Москвы, награждаются денежной премией.
Новости
Благодарность мэра Москвы
Объявлена Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь». Денежная премия в размере 200 000 рублей, которой награждаются лауреаты, была перечислена Екатериной в фонд.
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