Объявлена Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь». Денежная премия в размере 200 000 рублей, которой награждаются лауреаты, была перечислена Екатериной в фонд.

Благодарность мэра Москвы объявлена Екатерине Шерговой за вклад в развитие институтов гражданского общества в городе и активную общественную деятельность. «Для меня эта награда — признание работы фонда “Подари жизнь” и всех людей, которые почти 20 лет помогают нам менять систему помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, — прокомментировала Екатерина Шергова. — Любая такая награда — не про одного человека. За ней стоят врачи, сотрудники фонда, волонтеры, партнеры и тысячи благотворителей.

Именно благодаря этой большой совместной работе нам удалось добиться серьезных изменений в детской онкологии, помочь огромному количеству семей и создать для детей возможности, которых раньше просто не было. Поэтому мне показалось правильным и совершенно естественным направить денежную часть премии в фонд. Так эти средства будут работать именно там, где они нужнее всего сейчас, — помогать детям».

200 000 рублей Премия передана в «Подари жизнь»