Как (и зачем) становиться частью целевого капитала

Фонд «Подари жизнь» открыл сбор для нового эндаумента на платформе «РазДва», созданной Сбером.

Да, у фонда уже есть целевые капиталы, но этот мы создаем как долгосрочную опору для уставной деятельности — источник, который поможет фонду устойчиво работать и в непредвиденных ситуациях. А главное — делаем его открытым для любого, кто хочет принять участие. Это неприкосновенный счет, который надежно инвестируется, а полученный доход десятилетиями направляется на помощь детям.

За 20 лет работы фонда мы вместе с вами помогли 100 000 детей. Огромную роль в этом сыграли наши ежемесячные подписки — именно рекурренты дают фонду понимание завтрашнего дня. Но чтобы подстраховать фонд на десятилетия вперед, мы используем и другие инструменты. Иногда мы просим помогать нам с большими резервами, а этот новый целевой капитал станет еще одним дополнительным механизмом стабильности. Все это нужно для одной понятной цели — чтобы через следующие 20 лет мы снова могли оглянуться назад и сказать: мы помогли еще 100 000 детей.

Целевой капитал решает эту проблему, и стать его соавтором может абсолютно любой человек, вне зависимости от размера перевода. Деньги, которые вы переводите на этой странице, не тратятся на текущие нужды. Они лежат на специальном счете, а управляющая компания их инвестирует. Сам капитал остается целым, а вот доход от него каждый год передается в фонд. Сделав взнос один раз, вы создадите источник дохода для детей, который будет работать вечно.

Куда пойдут доходы Доходы от целевого капитала направляются на уставную деятельность фонда. Для фонда это самая важная и гибкая статья расходов.

Уставная деятельность — это все, ради чего вообще был создан фонд «Подари жизнь». Если заглянуть в Устав фонда, там написано, что все наши ресурсы и доходы могут тратиться только на благотворительные и общественно полезные цели. На практике это означает четыре очень конкретные вещи: мы оплачиваем адресное лечение и покупку лекарств для детей, закупаем передовое оборудование и реактивы для лабораторий по всей стране, поддерживаем обучение врачей и берем на себя всю социальную заботу о семьях — от работы психологов до покупки билетов.

Простыми словами, уставная деятельность — это финансирование любого этапа борьбы за жизнь ребенка, который нельзя откладывать ни на день. Это значит, что полученные проценты не привязаны жестко к одной конкретной таблетке или фамилии. Фонд может сам оперативно направить эти деньги туда, где нужнее прямо сейчас. Например: экстренно купить редкое импортное лекарство для ребенка;

оплатить сложный генетический анализ в лаборатории клиники;

отремонтировать медицинское оборудование или закупить реагенты для отделений трансплантации костного мозга по всей стране.

Главная ценность здесь — устойчивость. Помощь детям перестает зависеть от того, удачным или неудачным выдался конкретный месяц сбора. Фонд получает возможность планировать вдолгую, а не жить от кампании до кампании. Юлия Ульянова директор цифровой платформы целевых капиталов «Раз Два»

Иными словами, уставная деятельность — это обеспечение непрерывной, быстрой и профессиональной помощи детям в любой ситуации. Почему это важно для нас и для вас План на годы вперед. Мы сможем заранее финансировать крупные системные проекты. Например, будем точно знать, что у нас есть бюджет на поддержку региональных отделений трансплантации костного мозга в Екатеринбурге и (или) Красноярске.

Прозрачность и контроль. За тем, как распределяются доходы от капитала, следит независимый Совет, куда вошли Оксана Гайдаш, Андрей Брагинский и Виктория Шамликашвили. При этом отчётность, безопасность и защита этих средств обеспечиваются при поддержке «Сбера». Каждый рубль уйдет строго по назначению.

Юлия Ульянова, директор цифровой платформы целевых капиталов «Раз Два»: «Обычно пожертвование тратится сразу, но целевой капитал устроен иначе. Деньги, которые вы переводите на этой платформе, формируют так называемое тело капитала. Оно неприкосновенно по закону и передается в доверительное управление управляющей компании. Фонд получает только чистый доход от инвестирования этих средств, а сам капитал продолжает работать дальше. Главная ценность здесь — устойчивость. Помощь детям перестает зависеть от того, удачным или неудачным выдался конкретный месяц сбора. Фонд получает возможность планировать вдолгую, а не жить от кампании до кампании. Мы создавали эту площадку ради абсолютной прозрачности. В личном кабинете на “Раз Два” каждый человек, сделавший разовый взнос или оформивший подписку, видит всю историю своих переводов, реальный размер капитала и тот доход, который он приносит. Это позволяет благотворителю стать настоящим социальным инвестором: не просто перевести деньги и забыть, а в режиме реального времени наблюдать, как его вклад продолжает работать со временем».

Юлия Ульянова, директор цифровой платформы целевых капиталов «Раз Два»