Благотворительность — это выбор

Снова говорим о регулярных пожертвованиях — о том, что ежемесячная подписка в пользу фонда вовсе не новый уровень ответственности, а логичное продолжение однажды оказанной помощи. К тому же весьма удобное.

Слышали ли вы про такой феномен, как парадокс выбора? Так уж устроен наш мозг: чем больше вариантов на горизонте, тем сильнее стресс и меньше удовлетворенность от принятого решения. И это работает не только в случае, когда мы выбираем новое платье, но и когда хотим помочь тем, кто в этом нуждается. Возможно, вы уже и не помните, как сделали свое первое пожертвование, но, скорее всего, это был импульс. Увидели тронувшую историю ребенка в телесюжете или ленте соцсетей, поддались душевному порыву, сделали спонтанный перевод. А потом снова вернулись к своим делам, закрутились в рутине.

Помогать регулярно Любой комфортной суммой

Современный человек удерживает в голове огромное количество всего: рабочие созвоны, детские кружки, коммунальные платежи, тренировки в спортзале, сюжеты сериалов, на которые вечером едва хватает времени… В круговороте повседневности сложно вспоминать о добрых делах, даже если мы всем сердцем хотим их совершать. Часто люди помогают всплесками. И это абсолютно нормально. Но в таком случае каждый акт помощи требует усилий. Нужно проанализировать ситуацию и сделать очередной выбор: кому именно я хочу сегодня помочь, какую сумму я готов перевести? Есть и другой вариант: принять решение только раз и подписаться на ежемесячные пожертвования.

На контрасте может показаться, что регулярно помогают только те, кто давно в благотворительности, много зарабатывает или готов взять на себя серьезные обязательства. Но это не так. Подписка на ежемесячный платеж в пользу фонда — не новый этап для более продвинутых пользователей. Это тоже выбор: в пару кликов сделать так, чтобы помощь продолжалась и вам не приходилось вспоминать об этом, пока не приходит СМС о списании средств. Мы за то, чтобы благотворительность была удобной и приятной опцией, а не дополнительной нагрузкой. Сумма при этом может быть любой. Главное, чтобы она была комфортной в долгосрочной перспективе. Регулярная помощь для фонда более надежная опора, чем разовые (даже большие) переводы.

Как подписаться на регулярные пожертвования? На сайте фонда в разделе «Помочь». По любым вопросам, связанным с управлением подпиской, пишите на donate@podari-zhizn.ru.

В мобильном приложении фонда в разделе «Помощь».

А еще можно создать автоплатеж в приложении любого крупного банка. В «Сбере» для этого нужно зайти в раздел «Автоплатежи» → «Подключить новый» → ввести в поисковой строке «Подари жизнь».