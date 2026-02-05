Пусть немного, но каждый месяц

Мы часто говорим о том, что регулярные пожертвования очень важны фонду. И просим вас оформить благотворительную подписку. И, кажется, пришло время ответить на все возникающие в связи с этим вопросы.

Сегодня приведем первый (и далеко не последний) аргумент: помощь — это процесс. Какой бы она ни была (всегда разной и всегда полезной), главное в том, что она никогда не останавливается. Репост в соцсетях, плановая донация или реакция на срочную просьбу сдать гранулоциты, списание регулярного пожертвования или передача банковского кешбэка в фонд — каждый день тысячи этих маленьких событий складываются в огромную пользу для детей, которым помогает «Подари жизнь».

Но почему мы выбираем помогать? Как и когда решаемся на это? Наверняка в первый раз не обходится без эмоций: увидели, услышали, впечатлились, ужаснулись — и помогли. Действовать под влиянием эмоций — очень понятный старт. Вы прониклись, вовлеклись, не смогли пройти мимо. Вложились, получили результат — возможно, для себя даже больше, чем для того, кому эта помощь предназначалась. И так можно помогать долго — от раза к разу, от просьбы к просьбе. Но бывает по-другому. Как раз чтобы избежать эмоций, многие выбирают подписаться на регулярные пожертвования. Пара кликов — и вспоминаешь о том, что помогаешь, только когда тренькнул телефон: сумма ушла в фонд. Но на душе сразу тепло: возможно, сегодня не удалось спасти весь мир, но что-то хорошее все же получилось.

А можно пойти еще дальше — изучить, как устроен процесс оказания помощи (почему через фонды, почему не лично детям). Осознать, что лечение от тяжелых болезней длится годами, и разовое пожертвование — это только начало, и скоро ребенку, скорее всего, опять понадобятся участие и поддержка. Потому что нужны лекарства, анализы, обследования, операции. И без помощи благотворителей снова будет не обойтись, потому что государственной помощи на все не хватает — и это не только у нас в стране, но и во всем мире. И, возможно, стоит действовать не от раза к разу, а понимая, что помощь — это процесс. В который вы включились однажды, почувствовав боль другого человека как свою.

Как подписаться на регулярные пожертвования? На сайте фонда в разделе «Помочь». По любым вопросам, связанным с управлением подпиской, пишите на donate@podari-zhizn.ru.

В мобильном приложении фонда в разделе «Помощь».

А еще можно создать автоплатеж в приложении любого крупного банка. В «Сбере» для этого нужно зайти в раздел «Автоплатежи» → «Подключить новый» → ввести в поисковой строке «Подари жизнь».