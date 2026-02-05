Пусть немного, но каждый месяц

Мы часто говорим о том, что регулярные пожертвования очень важны фонду. И просим вас оформить благотворительную подписку. И, кажется, пришло время ответить на все возникающие в связи с этим вопросы.
Сегодня приведем первый (и далеко не последний) аргумент: помощь — это процесс. Какой бы она ни была (всегда разной и всегда полезной), главное в том, что она никогда не останавливается. Репост в соцсетях, плановая донация или реакция на срочную просьбу сдать гранулоциты, списание регулярного пожертвования или передача банковского кешбэка в фонд — каждый день тысячи этих маленьких событий складываются в огромную пользу для детей, которым помогает «Подари жизнь».
Помогать регулярно
Любой комфортной суммой
Но почему мы выбираем помогать? Как и когда решаемся на это? Наверняка в первый раз не обходится без эмоций: увидели, услышали, впечатлились, ужаснулись — и помогли.
Действовать под влиянием эмоций — очень понятный старт. Вы прониклись, вовлеклись, не смогли пройти мимо. Вложились, получили результат — возможно, для себя даже больше, чем для того, кому эта помощь предназначалась. И так можно помогать долго — от раза к разу, от просьбы к просьбе.
Но бывает по-другому. Как раз чтобы избежать эмоций, многие выбирают подписаться на регулярные пожертвования. Пара кликов — и вспоминаешь о том, что помогаешь, только когда тренькнул телефон: сумма ушла в фонд. Но на душе сразу тепло: возможно, сегодня не удалось спасти весь мир, но что-то хорошее все же получилось.
Узнать больше
А можно пойти еще дальше — изучить, как устроен процесс оказания помощи (почему через фонды, почему не лично детям). Осознать, что лечение от тяжелых болезней длится годами, и разовое пожертвование — это только начало, и скоро ребенку, скорее всего, опять понадобятся участие и поддержка. Потому что нужны лекарства, анализы, обследования, операции. И без помощи благотворителей снова будет не обойтись, потому что государственной помощи на все не хватает — и это не только у нас в стране, но и во всем мире. И, возможно, стоит действовать не от раза к разу, а понимая, что помощь — это процесс. В который вы включились однажды, почувствовав боль другого человека как свою.
Как подписаться на регулярные пожертвования?
На сайте фонда в разделе «Помочь». По любым вопросам, связанным с управлением подпиской, пишите на donate@podari-zhizn.ru.
В мобильном приложении фонда в разделе «Помощь».
А еще можно создать автоплатеж в приложении любого крупного банка. В «Сбере» для этого нужно зайти в раздел «Автоплатежи» → «Подключить новый» → ввести в поисковой строке «Подари жизнь».
Благотворительная подписка выгодна для фондов, так как помогает планировать траты. Когда есть регулярный доход, на который можно надеяться, уверенности в завтрашнем дне становится больше. Регулярные пожертвования дают возможность помогать оперативно — в тех случаях, когда нет времени объявлять сбор средств: ребенок нуждается в лечении уже сейчас и ни минутой позже.
Подписаться можно на любую комфортную сумму — не нужно думать, что пожертвование должно быть большим. Маленькие переводы превращаются в большую помощь, когда нас много. Главное, чтобы была возможность продолжать лечение детей — каждый день, без пауз и промедлений.
Новости
Пусть немного, но каждый месяц
Мы часто говорим о том, что регулярные пожертвования очень важны фонду. И просим вас оформить благотворительную подписку. И, кажется, пришло время исчерпывающе ответить на все возникающие в связи с этим вопросы.
О силе регулярных пожертвований
Вместе с коллегами из НКО рассказываем, как ежемесячные пожертвования дают фондам уверенность в завтрашнем дне, а тем, кто оказался в сложной ситуации, — реальную помощь. И почему даже скромный вклад имеет большое значение.
Выберите свое: форматы помощи «Подари жизнь»
Мы работаем над тем, чтобы благотворительность стала нормой жизни каждого человека. В первую очередь для этого нужны простые и понятные форматы помощи, которые легко интегрировать в свою жизнь. И у нас есть из чего выбрать.