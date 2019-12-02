Почему мы не спешим оформлять регулярные пожертвования

И надо ли что-то с этим делать? Зачастую ресурсы бывают сильно ограничены — и финансовые, и эмоциональные. Или мы можем испытывать ощущение тревоги, неуверенность или даже подозрительность.

И это абсолютно нормально. Это значит, что вы внимательны, разумны и хотите помогать осознанно. В таком случае, этот наш текст для вас. Давайте обсудим.

Что смущает? Не хочу связывать себя обязательствами На самом деле никаких обязательств нет. Вы абсолютно свободны в своем желании (или нежелании) поддерживать фонд. Если однажды вы решите отписаться от пожертвований, мы будем благодарны за каждый рубль, который вы направили на помощь детям. Будьте уверены, вы сделали достаточно. Может быть неудобно управлять подпиской Многим нравится этот способ поддержки фонда именно за простоту и удобство. Если со временем вы захотите поменять сумму подписки, дату списания или отключить ее совсем, то сможете сделать это на нашем сайте. А если что-то не получается, смело пишите на почту donate@podari-zhizn.ru, и мы сделаем это сами. Я не вижу, куда идут мои деньги Из рекуррентных платежей складываются суммы, благодаря которым мы закупаем в больницы лекарства, реагенты и расходные материалы, оплачиваем лечение конкретных пациентов. Так фонд может планировать траты и оказывать помощь оперативно. Каждый месяц мы публикуем отчет о проделанной работе и потраченных на это средствах — честно, прозрачно и понятно. Если вам комфортно получать письма на электронную почту, мы будем присылать вам ссылку на отчет в наших ежемесячных дайджестах. Разве маленькая сумма может помочь? Да! В отчете за июнь вы можете видеть весьма внушительную сумму: все расходы за месяц составили 145 540 963 рубля. При этом самое популярное пожертвование в «Подари жизнь» — это 100 рублей. Но когда нас много, из них действительно складываются миллионы, которые так нужны для помощи детям. Ведь, если разобраться: 1000 рублей — это телемедицинская консультация по результатам КТ/МРТ; 10 000 рублей — иммунодиагностика онкологического заболевания; 100 000 рублей — упаковка «Револейда» для ребенка с апластической анемией. Не хочу никому передавать свои данные Подписка потребует от вас минимум данных: имя, фамилию, электронный адрес и номер карты, с которой будут списываться пожертвования. Эта информация нужна для того, чтобы перевод дошел до фонда, и она точно не попадет к третьим лицам. И да, на электронную почту могут приходить письма от фонда, но от этой опции при желании легко отписаться.

Почему люди выбирают подписку на пожертвования? У всех разная мотивация и разные возможности. Вот что об этом говорят регулярные благотворители. Юлия, 41 год: «Когда у меня был очень сложный жизненный период, я выписала на листочек, по какой причине мне не нравится моя жизнь и я сама. Одним из пунктов в этом списке было то, что я живу бесполезно, ни на что не влияю. Как гриб. В тот момент мне пришло в голову подписаться на пожертвования в фонд. Моя сумма — 100 рублей в месяц. Не представляете сколько раз в моменты грусти и разочарования я вспоминала: но ведь ты каждый месяц, несмотря ни на что, поддерживаешь тех, кто попал в беду. И я горжусь собой. Молодец!» Елена, 29 лет: «Впервые подписалась на регулярные пожертвования я года четыре назад. На тот момент у меня была очень скромная зарплата, поэтому и сумма тоже была маленькая — всего 30 рублей в месяц. Но мне казалось, что это немного больше, чем ничего. По мере того, как рос мой доход, росла и сумма донатов, и количество фондов, которые я поддерживаю. Сейчас на рекуррентные платежи у меня уходит около 1,5 тысячи в месяц. И если честно, это моя самая любимая графа в расходах». Дмитрий, 35 лет: «Мог бы сказать, что подписаться на ежемесячные пожертвования меня заставила жена, но дело, конечно, не только в этом. Просто иногда в жизни как-то очень мало смысла и много вещей, которые делаешь на автомате. Иногда бывает полезно остановиться, осмотреться и понять, зачем вообще живешь. А заодно взять и оформить подписку на пожертвования для благотворительного фонда». Юлия, 25 лет: «Мне хочется поддерживать не только подопечных некоммерческих организаций, но и их сотрудников. Я ежемесячно доначу нескольким классным благотворительным проектам, которые отвечают моим ценностям и убеждениям. И часто думаю о том, что за красивыми сайтами и страницами в соцсетях стоят команды реальных людей, у которых есть семьи, желания, обычные потребности. Но они выбрали для себя важную работу. И когда приходит уведомление о списании денег, я каждый раз вспоминаю про проект и делаю себе некий моральный кивок. Хотя бы так я могу сделать мир вокруг немного добрее».

Несколько очевидных плюсов Не нужно прикладывать усилия Давайте наконец-то скажем это вслух: мы устали от многозадачности. В голове нужно удерживать огромное количество вещей: рабочие созвоны, детские кружки, коммунальные платежи, тренировки в спортзале, сюжеты сериалов, на которые вечером едва хватает времени… В круговороте повседневности сложно вспоминать о добрых делах, даже если мы всем сердцем хотим их совершать. Ежемесячное пожертвование — возможность выключить переживание об этом и раз в месяц (в день списания средств) вспоминать, что вы вообще-то молодец и вам есть чем гордиться. Устойчивая рутина — признак осознанности Сегодня мы много слышим про полезные привычки, которые помогают проживать жизнь осознанно. В идеальном мире донаты некоммерческим организациям все равно что зарядка и стакан теплой воды по утрам. Казалось бы, мелочь, но определенно делает нашу жизнь (и мир вокруг) немного лучше. Да, возможно, до такого уровня осознанности нам всем пока далековато, но почему бы к этому не стремиться? Эмоционально вовлекаться важно в меру Адресные сборы на конкретных детей подходят далеко не всем. Не каждый готов погружаться в чужую боль, даже если ее смягчили и завернули в красивую обертку. Люди могут быть очень чувствительны или просто не хотят бередить рану в своей душе. Но при этом хотят помогать. И в этом случае рекуррентные платежи подходят как нельзя лучше. Меньше стресса в жизни В мире, где от новостей глаза лезут на лоб, мы очень явно чувствуем, что от нас ничего не зависит. Помощь тем, кто в ней нуждается, способна вернуть ощущение контроля и снизить чувство тревоги. Да, я не могу спасти мир (и не должен этого делать), но я могу помочь спасти чью-то жизнь, а это уже немало.

Аргументы — супер, но я все равно не готов Это абсолютно нормально! Если однажды вы почувствуете, что время пришло, то знаете, где нас искать. Я хочу оформить подписку, как это сделать? Это можно сделать на сайте в разделе «Помочь».

В мобильном приложении фонда в разделе «Помочь».

А еще можно создать автоплатеж в приложении «Сбера». Для этого нужно зайти в раздел «Автоплатежи» → «Подключить новый» → ввести в поисковой строке «Подари жизнь» и выбрать наш фонд. Сумму автоплатежа вы устанавливаете сами.