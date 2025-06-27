СФЦК: пять лет работы!

В этом году Специализированному фонду целевого капитала исполнилось пять лет. Делимся с вами важными результатами, которых уже удалось достичь.

С 2020 года у фонда есть специализированный фонд целевого капитала, задача которого — получение и использование дохода от управления капиталом для стабильного финансирования проектов «Подари жизнь».

Именно необходимость стабильной помощи вне зависимости от экономической ситуации в стране стало ключевым фактором для создания СФЦК. И с этой задачей пока удается успешно справляться. Так, планировалось, что инвестиционный портфель подрастет, и он подрос — и даже больше, чем ожидалось. В прошлом году были увеличены активы СФЦК как за счет дохода от доверительного управления, так и за счет новых поступлений. За год сформировались еще два целевых капитала, которые разместили в двух управляющих компаниях: «РЕГИОН Эссет Менеджмент» и «РСХБ Управление Активами».