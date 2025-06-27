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СФЦК: пять лет работы!

28 июля 2025Важное
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В этом году Специализированному фонду целевого капитала исполнилось пять лет. Делимся с вами важными результатами, которых уже удалось достичь.

С 2020 года у фонда есть специализированный фонд целевого капитала, задача которого — получение и использование дохода от управления капиталом для стабильного финансирования проектов «Подари жизнь».

Именно необходимость стабильной помощи вне зависимости от экономической ситуации в стране стало ключевым фактором для создания СФЦК. И с этой задачей пока удается успешно справляться. Так, планировалось, что инвестиционный портфель подрастет, и он подрос — и даже больше, чем ожидалось. В прошлом году были увеличены активы СФЦК как за счет дохода от доверительного управления, так и за счет новых поступлений. За год сформировались еще два целевых капитала, которые разместили в двух управляющих компаниях: «РЕГИОН Эссет Менеджмент» и «РСХБ Управление Активами».

142,3 миллиона рублей.

Общая стоимость чистых активов фонда на 31 декабря 2024 года

Конечно, главная победа заключается в том, что в этом году начинается вывод части дохода (7,5 миллиона рублей) в поддержку пансионата «Измалково», окончание строительства которого планируется осенью 2025-го.

Наступает фаза активной работы, поэтому чем больше капитал, тем больше пользы от работы фонда не только в будущем, но и сейчас. Основная цель — чтобы доход от СФЦК покрывал 100% текущих расходов пансионата «Измалково». Только тогда пребывание детей в пансионате не будет зависеть от того, удалось ли привлечь финансирование для оплаты коммунальных платежей и работы персонала или нет. Подопечные «Подари жизнь» гарантированно получат комфортные условия жизни, так нужные им для победы над болезнью.

Узнать больше про СФЦК

Зачем «Подари жизнь» целевой капитал?

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