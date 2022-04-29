Первый год работы на самообеспечении, первый полученный грант, а главное — первый доход на поддержку детского пансионата «Измалково»: рассказываем об итогах работы фонда целевого капитала в 2025 году.
Для Специализированного фонда целевого капитала (СФЦК) этот год был непростым, но очень важным. Ряд предположений управляющих компаний подтвердились, а некоторые (такие, как прогноз курса доллара) — нет, и это отразилось на доходности целевых капиталов. Но даже в таких условиях СФЦК благополучно выполнил все текущие задачи: получил положительное аудиторское заключение, своевременно подготовил и сдал обязательные отчеты, выплатил налоги. Успех в решении этих задач подкрепился и победами более значительными — стратегически важными, очень долгожданными.
7,5 миллиона рублей
первый доход в поддержку «Измалково»
«В июне случилось замечательное событие: СФЦК выиграл грант Фонда Потанина, — рассказывает Оксана Гайдаш, директор Специализированного фонда целевого капитала. — Мы очень гордимся этим! Наша заявка с первого раза вышла в финал конкурса, в котором участвовало 136 фондов, и мы попали в двадцатку победителей. Почему это важно для СФЦК? Во-первых, это доверие и признание крупнейшего на рынке фонда целевого капитала, который, в сущности, развивает всю эту отрасль. А во-вторых, для нас это большая помощь и поддержка с точки зрения организационной устойчивости: средства гранта мы сможем направить на обучение команды и, чему мы особенно рады, на развитие внешних коммуникаций и сайта.
Важная веха в жизни СФЦК в прошлом году — стратегическая сессия с членами Попечительского совета, Совета СФЦК, ключевыми экспертами из “Подари жизнь” и приглашенными экспертами в области финансов и эндаументов. На ней мы обсудили и запланировали, как будем развиваться в ближайшие три года. И эти идеи уже воплощаем в жизнь.
Наряду с выводом дохода в прошлом году СФЦК обеспечивал доходом и собственные расходы, не обращаясь за пожертвованиями к фонду «Подари жизнь».Оксана Гайдаш,директор СФЦК
И, конечно, главное событие 2025 года: в конце декабря первые 7,5 миллиона рублей дохода от целевого капитала мы направили на поддержку пансионата “Измалково”. То есть СФЦК начал приносить ту пользу, ради которой был создан. Надо заметить, что наряду с выводом дохода в прошлом году СФЦК обеспечивал доходом и собственные расходы, не обращаясь за пожертвованиями к фонду “Подари жизнь”.
Можно уверенно сказать, что СФЦК благополучно развивается. Правда, некоторые цели и задачи потребовали больше времени на реализацию, чем мы планировали. Средства гранта поступили в СФЦК только в конце года, поэтому те направления развития, которые требуют внешнего бюджета, “переехали” на 2026-й. Это и доработка сайта, и внутренние задачи по подготовке функциональной модели, по описанию процессов, где нам потребуется помощь сторонних экспертов. Но мы позитивно смотрим в будущее и надеемся в первом полугодии этого года уже воплотить все это в жизнь».
