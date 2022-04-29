Первый год работы на самообеспечении, первый полученный грант, а главное — первый доход на поддержку детского пансионата «Измалково»: рассказываем об итогах работы фонда целевого капитала в 2025 году.

Для Специализированного фонда целевого капитала (СФЦК) этот год был непростым, но очень важным. Ряд предположений управляющих компаний подтвердились, а некоторые (такие, как прогноз курса доллара) — нет, и это отразилось на доходности целевых капиталов. Но даже в таких условиях СФЦК благополучно выполнил все текущие задачи: получил положительное аудиторское заключение, своевременно подготовил и сдал обязательные отчеты, выплатил налоги. Успех в решении этих задач подкрепился и победами более значительными — стратегически важными, очень долгожданными.

7,5 миллиона рублей первый доход в поддержку «Измалково»

«В июне случилось замечательное событие: СФЦК выиграл грант Фонда Потанина, — рассказывает Оксана Гайдаш, директор Специализированного фонда целевого капитала. — Мы очень гордимся этим! Наша заявка с первого раза вышла в финал конкурса, в котором участвовало 136 фондов, и мы попали в двадцатку победителей. Почему это важно для СФЦК? Во-первых, это доверие и признание крупнейшего на рынке фонда целевого капитала, который, в сущности, развивает всю эту отрасль. А во-вторых, для нас это большая помощь и поддержка с точки зрения организационной устойчивости: средства гранта мы сможем направить на обучение команды и, чему мы особенно рады, на развитие внешних коммуникаций и сайта. Важная веха в жизни СФЦК в прошлом году — стратегическая сессия с членами Попечительского совета, Совета СФЦК, ключевыми экспертами из “Подари жизнь” и приглашенными экспертами в области финансов и эндаументов. На ней мы обсудили и запланировали, как будем развиваться в ближайшие три года. И эти идеи уже воплощаем в жизнь.

Наряду с выводом дохода в прошлом году СФЦК обеспечивал доходом и собственные расходы, не обращаясь за пожертвованиями к фонду «Подари жизнь». Оксана Гайдаш, директор СФЦК