Зачем «Подари жизнь» целевой капитал?

И не один, а целых три (и это не предел). Контролем вложенных активов занимается специализированный фонд целевого капитала (СФЦК), и именно к директору СФЦК Оксане Гайдаш мы и пришли за разъяснениями.

Этот разговор крайне важен: хочется, чтобы после него ни у кого не осталось вопросов, а появилось любопытство, интерес и поддержка. Конечно, тема очень специфическая: финансы, инвестиции, доходность, акции, размеры портфеля… Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. А главное, это вклад в стабильность, надежность и уверенность и еще один способ поддерживать и развивать проекты «Подари жизнь». Вдохновляйтесь и будьте нашими амбассадорами в сложной, но полезной теме инвестиций и финансов.

— С чего все началось? Откуда появилась идея о том, что фонду нужен целевой капитал, эндаумент? — Помните ковид? Когда мир в одну секунду стал очень хрупким, исчезли перспективы, долгосрочные планы… Именно в те времена появилось ощущение тотальной нестабильности, и тогда «Подари жизнь» решил найти способ создать устойчивую долгосрочную базу — что-то прочное, что поможет выстоять в тяжелые времена. В июне 2020 года у «Подари жизнь» появился эндаумент, специализированный фонд целевого капитала, задача которого — получение и использование дохода от управления капиталом для стабильного финансирования проектов «Подари жизнь». Турбулентные времена с тех пор не заканчивались, появлялись новые вызовы, которые заставляли думать о том, как сохранить стабильность помощи вне зависимости от экономической ситуации в стране. А фонд целевого капитала — это признанный во всем мире инструмент для создания такой стабильности.

Оксана Гайдаш, директор специализированного фонда целевого капитала (СФЦК) Фото: из личного архива

— Да-да, это всем известно. Нобелевская премия, например, существует как раз на доход от эндаумента, да и в России есть свой богатый опыт. А что нужно, чтобы сформировать целевой капитал «Подари жизнь»? — Минимум 3 миллиона рублей. Затем мы передаем эти средства в доверительное управление, специально выбираем для этого надежную управляющую компанию. С этого момента целевой капитал считается сформированным. — Сейчас их у фонда три, а какой был первый? — Первый целевой капитал сформировался за счет пожертвования «Сбера», а также благодаря безвозмездному финансовому участию клиентов Sber Private Banking. Средства были собраны в рамках акции по пополнению целевого капитала. Управляющей компанией стала УК «Первая».

— Расскажите про два других. — История создания второго и третьего целевых капиталов общая: они сложились из корпоративного пожертвования и средств, полученных от реализации квартиры, которую фонд «Подари жизнь» получил в наследство (да, вы можете оформить наследство в поддержку фонда). Второй эндаумент размещен в управляющей компании «Регион Эссет Менеджмент», третий — в управляющей компании «РСХБ Управление Активами». — То есть СФЦК передает средства в управление. Расскажите, кто и как управляет целевыми вкладами. — Мы размещаем средства в управляющих компаниях с самыми высокими рейтингами и согласовываем с ними стратегию инвестирования. Цель — не игра на рынке с высокими рисками, а максимум усилий для того, чтобы зарабатывать оптимальный доход для поддержки проектов «Подари жизнь». Почему это так? Очевидно, что мы не являемся профессиональными инвесторами, и наша задача — взять деньги у благотворителя, объяснить, на какие цели они пойдут, разместить их в профессиональной управляющей компании и контролировать УК, чтобы у нас был оптимальный доход. А затем по запросу «Подари жизнь» выводить его на поддержку проектов фонда. Отмечу, что прелесть этой помощи еще и в том, что она не ограничена во времени — вспомним тут как раз «вечные» вклады в России до революции. И это как раз элемент стабильности, поскольку доход от целевых капиталов позволяет формировать постоянный денежный поток, который покрывает необходимые расходы. У нас это пока не совсем так, потому что мы маленькие, но это цель, которую мы перед собой ставим.

— Кто может стать благотворителем СФЦК? — Пополнять уже сформированные целевые капиталы (напомню, их три) может любой человек (или юридическое лицо). Мы рады всем поступлениям, особенно регулярным. Перевести можно любую сумму на специальной странице сайта СФЦК. При желании можно также сформировать отдельный целевой капитал и сделать его именным. Например, как хороший подарок для человека, которому ценно реализовывать социальные проекты с максимальным эффектом через помощь вдолгую. Или необычный подарок ребенку, который только начинает узнавать о благотворительности, о смысле денег и о том, как они могут работать. Кроме того, крупные благотворители могут принимать более активное участие в работе эндаумента, участвуя в Попечительском совете или Совете по использованию капитала.