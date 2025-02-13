Даниэль болен с рождения, но точный диагноз ему поставили только четыре года назад. Сейчас мальчик зависим от переливаний крови, которые ему проводят раз в полтора месяца. Единственный способ побороть болезнь — трансплантация костного мозга. Подходящий Даниэлю донор нашелся в международном регистре. Но до пересадки мальчику нужно пройти терапию препаратом «Реблозил»: из-за переливаний крови у ребенка в организме избыточно накапливается железо, а лекарство поможет справиться с этим осложнением. Сейчас нужно шесть флаконов лекарства стоимостью 1 109 712 рублей.