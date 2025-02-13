Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Даниэль Загорулько

Помочь
1 109 712 ₽1 109 712 ₽ осталось собрать
ДиагнозТалассемия
ГородЕкатеринбург
Возраст10 лет
Поделиться:
У Даниэля талассемия — врожденная болезнь крови. Мальчику необходима трансплантация костного мозга.

Ход лечения

13.02.2025

Даниэль болен с рождения, но точный диагноз ему поставили только четыре года назад. Сейчас мальчик зависим от переливаний крови, которые ему проводят раз в полтора месяца. Единственный способ побороть болезнь — трансплантация костного мозга. Подходящий Даниэлю донор нашелся в международном регистре. Но до пересадки мальчику нужно пройти терапию препаратом «Реблозил»: из-за переливаний крови у ребенка в организме избыточно накапливается железо, а лекарство поможет справиться с этим осложнением. Сейчас нужно шесть флаконов лекарства стоимостью 1 109 712 рублей.

Ваша помощь Даниэлю

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari