Проект октября: социальная помощь

Во время лечения детям и их семьям бывает нужна самая разная помощь: от покупки средств гигиены до оплаты услуг няни и проживания в амбулаторных квартирах. Всем этим в фонде занимается проект «Социальная помощь».
С первых лет существования фонда стало ясно, что многим семьям наших подопечных необходима не только помощь в получении наилучшего лечения, но и ежедневная немедицинская поддержка. Ведь подопечные и их родители приезжают лечиться в Москву, в чужой город, где у них нет ни знакомых, ни друзей. Приезжают, не зная, на сколько времени придется задержаться, — и бывает так, что семья привозит с собой только летние вещи, а к моменту, когда можно выходить погулять из больницы, на улице уже лежит снег. Приезжают, не понимая, где и на какие средства придется жить, если в больничном пансионате не хватит мест. Как правило, небольшие сбережения быстро заканчиваются и перестает хватать денег даже на покупку продуктов и средств для уборки.
Чем занимается проект?
Помощь с проживанием во время амбулаторного этапа лечения. Это, прежде всего, аренда амбулаторных квартир (или проживание в квартирах, принадлежащих фонду), покупка всего необходимого для быта, оплата коммунальных услуг. Ввиду особой значимости этой программы мы выделили ее описание в отдельный рассказ.
Билеты на поезд и на самолет. Благодаря сотрудничеству с «Аэрофлотом» (программа «Мили милосердия») тысячи наших подопечных могут фактически бесплатно летать к месту лечения и обратно. А благодаря сотрудничеству с РЖД друзья нашего фонда могут делиться «баллами доброты», и это тоже дает возможность избегать дополнительных расходов на билеты. Конечно, нужна и организационная помощь с покупкой билетов, и в фонде «Новая жизнь» есть сотрудники, которые ею занимаются.
Няни в больницах — для детей, за которыми по тем или иным причинам не могут ухаживать родные. Это дети-сироты, дети из семей в сложной социальной ситуации, дети, родителям которых приходится буквально разрываться между больницей и домом, где остались другие члены семьи. При этом квалифицированные няни нужны не только малышам, но и подросткам, ведь состояние многих наших подопечных требует постоянного тщательного ухода и внимания, а в больницах нет сотрудников, которые могли бы его обеспечить.
Юридическая поддержка. Семьям наших подопечных нужна помощь в защите их прав. Оформить инвалидность, получить положенные лекарства по месту жительства и многое другое — для семей, которые ни разу не сталкивались с этой стороной жизни, задача может быть непосильной, и нужна поддержка квалифицированных юристов. Многие юристы помогают на волонтерской основе, pro bono, но необходимо и участие специалистов, постоянно работающих в фонде.
Сотрудники фонда получают заявки семей, тщательно их анализируют и предоставляют помощь в тех случаях, когда она действительно необходима.
Обеспечение всем необходимым для гигиены и поддержания чистоты, которая так важна во время противоопухолевого лечения. Это памперсы и мыло, стиральные порошки и средства для мытья посуды, влажные салфетки и шампуни. А еще то, что не так жизненно необходимо, но без чего в больнице грустно: игрушки для «Коробки храбрости», настольные игры, книги, раскраски, наборы для рукоделия, канцтовары. Средства гигиены и бытовую химию фонд часто получает от дружественных компаний. А друзья фонда регулярно помогают со сбором игр, игрушек, книг и подарков для детей.
Психологическая помощь. Ситуация болезни связана с огромным стрессом, и многим детям (и их близким) нужна поддержка специалиста. Даже если в клинике есть психологи, это решает не все проблемы — часто индивидуальная поддержка нужна и после выписки, а также тем членам семьи, которые не прошли через больницу. В программу психологической помощи входят сопровождение семей, консультации для сотрудников фонда и волонтеров, подготовка полезных и увлекательных печатных и электронных материалов.
Оплата питания родителей во время лечения детей в стационаре, если это питание невозможно обеспечить за госсчет.
Прочее. А вот «прочее» может быть самым разным. Каким-то семьям нужна помощь с продуктами (в том числе со смесями для специального питания). Каким-то — с одеждой и обувью. Каким-то — с оплатой «непрофильного» для фонда лечения: например, на амбулаторной квартире у мамы разболелся зуб. Сотрудники фонда получают заявки семей, тщательно их анализируют и предоставляют помощь в тех случаях, когда она действительно необходима.
Социальная помощь в основном оплачивается со счета дочернего фонда «Новая жизнь». Мы благодарны всем, кто помогает детям и их семьям жить нормальной жизнью, несмотря на болезнь и тяжелое лечение.
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