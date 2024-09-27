Проект октября: социальная помощь

С первых лет существования фонда стало ясно, что многим семьям наших подопечных необходима не только помощь в получении наилучшего лечения, но и ежедневная немедицинская поддержка. Ведь подопечные и их родители приезжают лечиться в Москву, в чужой город, где у них нет ни знакомых, ни друзей. Приезжают, не зная, на сколько времени придется задержаться, — и бывает так, что семья привозит с собой только летние вещи, а к моменту, когда можно выходить погулять из больницы, на улице уже лежит снег. Приезжают, не понимая, где и на какие средства придется жить, если в больничном пансионате не хватит мест. Как правило, небольшие сбережения быстро заканчиваются и перестает хватать денег даже на покупку продуктов и средств для уборки.