Привет, меня зовут Флип!

Так начинается рабочая тетрадь «Мой больничный дневник», которую придумали сотрудники фонда и группа психологов Центра Димы Рогачева и которая на время лечения может стать для ребенка самым настоящим другом.

«Мой больничный дневник» — это отдушина, друг, собеседник и даже психолог. Он помогает не терять себя во время лечения, осмыслять то, что происходит в больнице, видеть возможности, открывать сферы личности ребенка, не связанные с болезнью. В чем-то он напоминает дневники, которые дети любят вести в школе. Про интересы, увлечения, секреты. Одновременно в нем есть важная информация, связанная с лечением: кто и что окружает пациента в больнице, почему лечение идет так, а не иначе, с какими психологическими сложностями, скорее всего, придется столкнуться и как с ними справиться.

«Мой больничный дневник» может стать для ребенка отдушиной, другом и даже психологом

Рабочая тетрадь предполагает, что ребенок что-то читает, что-то заполняет, что-то записывает, раскрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает о себе, делает пометки. Некоторые страницы можно вырывать, другие просить заполнить друзей по отделению, а какими-то — «секретными» — делиться вообще не рекомендуется.

«Повествование в дневнике идет от лица воображаемого персонажа, который живет в больнице. Его зовут Флип, он представитель “больничного народца”, который якобы живет в отделении и прячется от врачей и медсестер, — комментирует Наталья Клипинина, психолог фонда, один из авторов дневника. — По ночам этот “народец” выходит из своих тайных убежищ и рассказывает сказки спящим пациентам, чтобы они не боялись уколов, не плевались таблетками и вообще быстрее поправлялись».

Для кого предназначен дневник? Для детей, которые уже могут хорошо читать и писать. И хотя в больнице взрослеют рано, скорее тетради подойдут для ребят от 8-14 лет.

Нужен ли контроль со стороны взрослых? Не нужен, но родители или психолог могут помогать ребенку его заполнять.

Получат ли его дети в региональных больницах? Да, конечно: дневник предназначен для всех онкогематологических отделений. Чтобы его получить, нужно оставить заявку через клинику, в которой лечится ребенок.

Мы благодарим всех, кто принял участие в работе над дневником! Авторов: Елену Мулярову, Алину Хаин, Наталью Клипинину, Наталью Никольскую, а также художника и дизайнера Зарину Аттар. Огромное спасибо издательству АСТ за безвозмездную печать тиража.