Акции и события в августе

Начался последний месяц лета, и у нас с вами много дел: заряжаемся витаминами и тем самым помогаем детям, болеем за нашу команду на «Гонке героев», отмечаем дни рождения пуделя Корицы и Майкла Джексона.
Забота о себе и детях
Наши дорогие друзья фармацевтическая компания «Пульс» объявили о новой благотворительной акции. С 1 августа по 30 октября, покупая в аптеках своего города любой продукт брендов BioForte, FoodForte, ComForte, вы помогаете детям в больницах. 10% от продажи будет перечислено в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».
«Грязи полные штаны»
Да-да, именно так называется команда, в которую вошли сотрудники фонда «Подари жизнь», волонтеры и врачи Московского областного онкологического диспансера. Таким составом они вписались в безумную авантюру — участие в «Гонке героев»! И конечно, открыли тематический сбор на платформе «Друзья фонда», чтобы вы могли их поддержать. Желаем команде острых ощущений и незабываемых эмоций! А все собранные средства сразу же направим на помощь детям.
Кинолог в кармане
Несколько лет назад в жизни нашей сотрудницы Алены Голяновской появился чудесный коричневый пудель по кличке Корица, а вместе с ним (с ней!) и еще одна страсть — кинология. К новому хобби Алена подошла основательно, прошла обучение и сейчас делает свои первые шаги в новой профессии. А еще Алена открыла сбор в честь дня рождения любимой собаки, ведь совсем недавно Корице исполнилось четыре года.
Алена и Корица
В память о поп-иконе
29 августа певцу Майклу Джексону исполнилось бы 67 лет. Артиста не стало в 2009 году, но поклонники его творчества по всему миру продолжают встречаться в этот день. Одну из таких встреч (в Санкт-Петербурге) организаторы превратили в благотворительный вечер в поддержку фонда «Подари жизнь». Гостей ждут танцевальный флешмоб, выступления музыкантов, дискотека под любимые хиты и не только. Вход свободный, но любой желающий может сделать пожертвование в пользу подопечных фонда. Или поддержать инициативу на платформе «Друзья фонда».
Будьте в курсе
Новости
Акции и события в августе
«Благотворительность не должна требовать жертв»
Важно ли, из каких побуждений человек жертвует, или в спасении жизней все средства хороши? Этот вопрос Skillbox Media, журнал для профессионалов, задал Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь».
«Подари жизнь» снова на «Дикой мяте»
13–15 июня ждем вас на мультиформатном фестивале «Дикая мята»! Все как обычно: музыка, танцы, рассветы и закаты, а также разнообразные активности в шатре «Подари жизнь» от волонтеров фонда для детей и взрослых.