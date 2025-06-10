Акции и события в августе

Начался последний месяц лета, и у нас с вами много дел: заряжаемся витаминами и тем самым помогаем детям, болеем за нашу команду на «Гонке героев», отмечаем дни рождения пуделя Корицы и Майкла Джексона.

Забота о себе и детях Наши дорогие друзья фармацевтическая компания «Пульс» объявили о новой благотворительной акции. С 1 августа по 30 октября, покупая в аптеках своего города любой продукт брендов BioForte, FoodForte, ComForte, вы помогаете детям в больницах. 10% от продажи будет перечислено в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

«Грязи полные штаны» Да-да, именно так называется команда, в которую вошли сотрудники фонда «Подари жизнь», волонтеры и врачи Московского областного онкологического диспансера. Таким составом они вписались в безумную авантюру — участие в «Гонке героев»! И конечно, открыли тематический сбор на платформе «Друзья фонда», чтобы вы могли их поддержать. Желаем команде острых ощущений и незабываемых эмоций! А все собранные средства сразу же направим на помощь детям.

Кинолог в кармане Несколько лет назад в жизни нашей сотрудницы Алены Голяновской появился чудесный коричневый пудель по кличке Корица, а вместе с ним (с ней!) и еще одна страсть — кинология. К новому хобби Алена подошла основательно, прошла обучение и сейчас делает свои первые шаги в новой профессии. А еще Алена открыла сбор в честь дня рождения любимой собаки, ведь совсем недавно Корице исполнилось четыре года.

Алена и Корица