«Мне пришлось доказывать врачам, что могу стать мамой»

В День матери 31-летняя Маргарита — бывшая подопечная «Подари жизнь» поделилась с читателями Daily Moscow своей историей о стереотипах, с которыми сталкиваются женщины после онкологических заболеваний на пути к материнству.

Острый лимфобластный лейкоз у Маргариты обнаружили в 2012 году, в тот момент, когда у нее бурно развивалась спортивная карьера. Она успешно занималась триатлоном, пока однажды не перестала демонстрировать результаты, к которым привыкла. Анализы показали, что девушка серьезно больна: бассейн, велосипед и беговую дорожку пришлось сменить на больничную палату Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Маргарита с дочерью Василисой Фото: из личного архива

У меня был классический вариант лейкоза, при котором не требовалась пересадка. Сначала была высокодозная химиотерапия, затем — поддерживающая. Два года лечения, полтора из которых я провела в больнице. Еще тогда, во время лечения, мою маму интересовал вопрос, повлияет ли химиотерапия на мою фертильность в будущем. И еще тогда нам сказали, что нет никаких противопоказаний к тому, чтобы после рака крови стать мамой. Однако через десять лет именно это мне пришлось доказывать челябинским врачам, которые вели мою беременность. Разрешить беременность беременной Конечно, когда мы с мужем поняли, что готовы стать родителями, мы сходили к врачу, проконсультировались, но не по поводу моего диагноза, а в целом, как современные люди, которые ответственно подходят к родительству. Я сдала обычные анализы крови, пропила стандартные витамины, просто чтобы подготовить свой организм к этому мероприятию. Ничего необычного или особенного. И у меня не было проблем с тем, чтобы забеременеть.

«Василисе один год и семь месяцев, и могу сказать, что именно так я себе и представляла материнством» Фото: из личного архива

Так же как и не было страхов. Я не думала о том, что моему ребенку может передаться лейкоз, или о том, что гормональная перестройка может вернуть болезнь. Я вообще не волновалась — в отличие от врачей-гинекологов, которые обходили меня стороной или посылали на всевозможные нужные и ненужные обследования. Более того, гинеколог не хотела ставить меня на учет по беременности. Отправила сначала за мнением к онкологу, потом к гематологу. Представьте, я прихожу к гематологу и говорю: «Вы мне должны разрешить беременность, но я как бы уже беременна». Знаете, что на это сказал гематолог? «Удачи тебе, Маргарита. Счастья, здоровья и легкой беременности».

Мамы — они такие Василисе один год и семь месяцев, и могу сказать, что именно так я себе и представляла материнство. Да, где-то сложнее, где-то легче. С каждым днем дочь становится взрослее, у нее появляются новые «фишки», за этим интересно наблюдать. И от этого наполняешься любовью. Сейчас я могу в полной мере понять, через что прошла моя мама во время моей болезни. Сколько в ней было силы и поддержки. Как ей было сложно наблюдать за тем, что со мной происходит, без возможности помочь. Моя мама — мой близкий человек, моя героиня. Я считаю, что каждая мама — герой просто потому, что мамы — они такие. Я желаю девочкам, которые прошли такой же путь, как я, не сомневаться в том, что все будет хорошо. Я верю, что если выпало в жизни испытание в виде болезни, то обязательно выпадет счастье в виде материнства.