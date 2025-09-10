Рынок благотворительности и вопрос доверия

К Международному дню благотворительности на сайте Forbes Russia вышла колонка директора «Подари жизнь» Екатерины Шерговой. В ней она рассуждает о том, почему токсичность вредит некоммерческому сектору.

Что же такое токсичная благотворительность? Это манипулятивная модель коммуникации. Представьте себе, что человек умирает от жажды. Вместо чистой воды ему дают сладкую газировку: на короткое время становится легче, даже вкусно, но это не только не утоляет жажду на долгий срок, но еще и вредит здоровью.

Токсичная благотворительность выглядит как доброе дело, но по факту это манипуляция: деньги собираются на эмоциях — от обращения к чувству вины до перекладывания ответственности за чью-то жизнь. При этом глобально проблема не решается, а даже усугубляется. Быстро закрытый сбор сегодня — это неготовность людей помогать в будущем. Среди последствий, если человек при этом столкнулся с мошенниками, — подрыв доверия к благотворительным фондам и невозможность построить системную помощь.