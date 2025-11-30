Сладость в радость

К марафону новогодних акций в пользу подопечных фонда присоединяется ресторан «Сырзавод» на курорте Завидово с благотворительным десертом. А в сети кафе «Брусника» и книжных магазинах «Республика» праздник продолжается.

1 января в ресторане «Сырзавод» на территории гостиничного комплекса «Ямская слобода» появится десерт , который хочется попробовать не из любопытства, а из теплого внутреннего порыва, — чизкейк с мандаринами и зеленой матчей. Ведь у десерта добрая миссия: 100 ₽ от продажи каждого чизкейка будут переданы в фонд «Подари жизнь».

В сети кафе «Брусника» продолжается благотворительная акция: 30 рублей с продажи каждой тарталетки с малиной перечисляется в поддержку детей, которые проходят лечение от онкологических заболеваний. И совсем скоро, 29 декабря, в телеграм-канале «Брусники» среди участников благотворительной акции пройдет розыгрыш шести билетов на ледовое шоу «Щелкунчик» от проекта «Навка Шоу». Акция продлится до 12 января.

До 18 января 2026 года ждем вас в розничных магазинах сети «Республика» и в интернет-магазине бренда. Там проходит благотворительная акция «Добрая елка»: все собранные подарки будут переданы подопечным фонда.

Как это работает? Придите в магазин «Республика», найдите подарок, напишите на открытке добрые слова и пожелания ребенку, оплатите подарок и оставьте его на кассе. Подробнее читайте здесь.