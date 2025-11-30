К марафону новогодних акций в пользу подопечных фонда присоединяется ресторан «Сырзавод» на курорте Завидово с благотворительным десертом. А в сети кафе «Брусника» и книжных магазинах «Республика» праздник продолжается.
1 января в ресторане «Сырзавод» на территории гостиничного комплекса «Ямская слобода» появится десерт, который хочется попробовать не из любопытства, а из теплого внутреннего порыва, — чизкейк с мандаринами и зеленой матчей. Ведь у десерта добрая миссия: 100 ₽ от продажи каждого чизкейка будут переданы в фонд «Подари жизнь».
Праздничный десерт с миссией
В сети кафе «Брусника» продолжается благотворительная акция: 30 рублей с продажи каждой тарталетки с малиной перечисляется в поддержку детей, которые проходят лечение от онкологических заболеваний. И совсем скоро, 29 декабря, в телеграм-канале «Брусники» среди участников благотворительной акции пройдет розыгрыш шести билетов на ледовое шоу «Щелкунчик» от проекта «Навка Шоу». Акция продлится до 12 января.
Акция продлится до 12 января
До 18 января 2026 года ждем вас в розничных магазинах сети «Республика» и в интернет-магазине бренда. Там проходит благотворительная акция «Добрая елка»: все собранные подарки будут переданы подопечным фонда.
Как это работает? Придите в магазин «Республика», найдите подарок, напишите на открытке добрые слова и пожелания ребенку, оплатите подарок и оставьте его на кассе. Подробнее читайте здесь.
Сладость в радость
Дети в больницах ждут подарков
И нам очень нужна ваша помощь! Остаться в палате на Новый год — уже грустно. А если еще и без праздника, и без заветного подарка под елочкой… Давайте исправим эту несправедливость и подарим детям чудо. И очень, очень нужно порадовать подростков!
