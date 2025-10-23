Дети в больницах ждут подарков

И нам очень нужна ваша помощь! Остаться в палате на Новый год — уже грустно. А если еще и без праздника, и без заветного подарка под елочкой… Давайте исправим эту несправедливость и подарим детям чудо. И очень, очень нужно порадовать подростков!

У каждого ребенка Новый год вызывает трепет. Вспомните себя: все мы когда-то писали письма Деду Морозу, загадывали заветные желания и с нетерпением ждали подарка под елкой. Конструктор, кукла в красивом платье, хоккейная клюшка, книга о динозаврах или бескрайнем космосе — у каждого из нас есть подарок, который особенно запомнился. Потому что это именно то, о чем мы мечтали.

Но вот мы выросли, и теперь настала наша очередь подарить детям новогоднее чудо. И стать добрым волшебником проще, чем кажется. Каждый год почти тысяча детей встречает праздники в больнице: лечение прерывать нельзя. Вместо украшения елки — стерильный бокс, вместо бабушкиного оливье — особая диета. Но они, как и любые дети, мечтают и ждут новогодних подарков.

Стать персональным Дедом Морозом для кого-то из ребят может каждый. Особенно важно порадовать подростков — сейчас подарков для них совсем нет. Чтобы было проще разобраться, мы собрали пожелания детей на специальной платформе, вам остается только выбрать и заказать подарок. Для детей помладше это могут быть машинки или бизиборды, для подростков — умная колонка или наушники, ночник с проекцией ночного неба или кольцевая лампа, поясная сумка или носки с Риком и Морти. В заветном списке можно найти даже набор фокусника и сборную модель «Титаника». Для счастья нужно не так уж и много!

Вместе мы можем создать ощущение праздника и помочь ребятам ненадолго забыть о болезни. А это и есть самое настоящее новогоднее чудо.