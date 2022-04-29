«Пациент в нулях»

Догадались, что это значит? Если да, то вы точно подопечный фонда, его родитель или сотрудник «Подари жизнь». Остальным предлагаем небольшой ликбез и расшифровку птичьего языка нашего сообщества.
Птичий язык, а точнее, профессиональный жаргон — это особый набор слов, выражений и сокращений, обычно милых, смешных и хорошо понятных тем, кто занят одним и тем же делом. Язык для своих, для тех, кто в теме.
Наверняка вам известны или хорошо знакомы языки профессий. На них говорят юристы, программисты, медики, но некоторые элементы просачиваются и в обычную жизнь. Например, баг или фича — это что-то на программистском, однако уже понятно почти каждому.
Зачем придумывать свой язык? На самом деле он часто образуется сам как раз для того, чтобы людям было проще понимать другу друга. А еще — экономить усилия (упрощать и сокращать то, что длинно), приручать какие-то понятия, делать их более милыми и безопасными. При этом, например, профессиональный жаргон медиков считается довольно специфическим (и иногда пугающим), что напрямую связано с тем, чем врачам приходится заниматься.
У нас в «Подари жизнь» тоже есть свой язык. Он понятен тем, кто так или иначе оказался в нашем сообществе. Мы собрали для вас самые яркие примеры и разделили их на две части. Во второй как раз то, что относится к профессиональному медицинскому. Будет здорово, если вы вдруг начнете понимать наш язык. Ну или просто проникнетесь атмосферой, в которой месяцами или даже годами живут дети, которым вы помогаете. Начнем?
ЖаннЮля и моодная жизнь в Московском областном онкодиспансере
На очень симпатичном и даже как будто праздничном языке говорят в Московском областном онкодиспансере. Сокращенно — МООД. Удобно приплюсовывать к чему угодно, тем более обозначать эта приставка может только хорошее.
Моодницами тут называют координаторов фонда (Жанну и Юлю, или же на моодном языке ЖаннЮлю!) и волонтеров женского пола.
Моодники, соответственно, волонтеры-мужчины.
Моодная жизнь — события и мероприятия в больнице, а также чат координаторов с родителями.
Моодный герой/героиня — ребенок, который закончил лечение.
Моодная выписка — праздник, посвященный окончанию лечения и возвращению домой.
Понятные всем сокращения
«Блин» — иммунопрепарат «Блинцито».
«Рубик» — противоопухолевый антибиотик «Рубомицин».
«Морозовка» — Морозовская детская клиническая больница.
ФНКЦ, или «Рогачевка», — Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.
Милое и трогательное
Двенашки, двушки, шестерки (сленг медсестер) — некоторые медицинские назначения выполняются строго по времени, например в 12, 2 или 6 часов. Пример: «Пошла делать двенашки».
Постояшки — закоренелые пациенты больничных отделений.
Периферичка — периферический венозный катетер. Пример: «Периферичка стоит?»
Центр — центральный венозный катетер. Пример: «У пациента центр или периферичка?»
Язык родителей
Основная бутылка — у ребенка круглосуточная инфузия, и, когда флакон заканчивается, родители говорят медсестре: «У нас основная бутылка закончилась».
Капельница звенит, шумит, гудит, пикает, поет и даже жалуется: какие звуки издает инфузомат — все называют по-разному, кто во что горазд.
«Химулька» — химиотерапия, «дать химульку» — начать химиотерапию.
«Пошли на забор» — то есть на пункцию костного мозга (миелоэксфузию), которая показывает отсутствие или наличие бластных клеток в крови и позволяет ставить диагноз и корректировать лечение. Делается под наркозом, как правило, несколько раз во время лечения.
Напальчник, или кислород, — пульсоксиметр.
Уши — фонендоскоп.
«Кукушка» — промывание носа и околоносовых пазух. Во время промывания пациент говорит: «Ку-ку».
А вот и то, с чего мы начали. «Пациент в нулях» — у ребенка очень низкие (нулевые) показатели в анализах крови. Значит, надо что-то делать, и мы (и вы!) это делаем. Спасибо большое, что вы рядом. Только вместе мы можем приблизить момент, когда больничный язык останется у семьи только в воспоминаниях.
Как помочь?
Новости
«Пациент в нулях»
Догадались, что это значит? Если да, то вы точно подопечный фонда, его родитель или сотрудник «Подари жизнь». Остальным предлагаем небольшой ликбез и расшифровку птичьего языка нашего сообщества.
Ответы на вопросы о работе фонда
В одном из Telegram-каналов появились вопросы по поводу некоторых пунктов отчетности «Подари жизнь». Екатерина Шергова, директор фонда, подробно отвечает на каждый из них.
«Что делать с лимфомой, ты не знаешь вообще»
SMM медиа «Горящая изба» Таня Зайцева — новый гость подкаста РАК Happens. Нетривиальный разговор о лечении, психотерапии и работе.