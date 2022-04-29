«Пациент в нулях»

Догадались, что это значит? Если да, то вы точно подопечный фонда, его родитель или сотрудник «Подари жизнь». Остальным предлагаем небольшой ликбез и расшифровку птичьего языка нашего сообщества.

Птичий язык, а точнее, профессиональный жаргон — это особый набор слов, выражений и сокращений, обычно милых, смешных и хорошо понятных тем, кто занят одним и тем же делом. Язык для своих, для тех, кто в теме. Наверняка вам известны или хорошо знакомы языки профессий. На них говорят юристы, программисты, медики, но некоторые элементы просачиваются и в обычную жизнь. Например, баг или фича — это что-то на программистском, однако уже понятно почти каждому.

Зачем придумывать свой язык? На самом деле он часто образуется сам как раз для того, чтобы людям было проще понимать другу друга. А еще — экономить усилия (упрощать и сокращать то, что длинно), приручать какие-то понятия, делать их более милыми и безопасными. При этом, например, профессиональный жаргон медиков считается довольно специфическим (и иногда пугающим), что напрямую связано с тем, чем врачам приходится заниматься. У нас в «Подари жизнь» тоже есть свой язык. Он понятен тем, кто так или иначе оказался в нашем сообществе. Мы собрали для вас самые яркие примеры и разделили их на две части. Во второй как раз то, что относится к профессиональному медицинскому. Будет здорово, если вы вдруг начнете понимать наш язык. Ну или просто проникнетесь атмосферой, в которой месяцами или даже годами живут дети, которым вы помогаете. Начнем?

ЖаннЮля и моодная жизнь в Московском областном онкодиспансере

На очень симпатичном и даже как будто праздничном языке говорят в Московском областном онкодиспансере. Сокращенно — МООД. Удобно приплюсовывать к чему угодно, тем более обозначать эта приставка может только хорошее. Моодницами тут называют координаторов фонда (Жанну и Юлю, или же на моодном языке ЖаннЮлю!) и волонтеров женского пола.

Моодники, соответственно, волонтеры-мужчины.

Моодная жизнь — события и мероприятия в больнице, а также чат координаторов с родителями.

Моодный герой/героиня — ребенок, который закончил лечение.

Моодная выписка — праздник, посвященный окончанию лечения и возвращению домой.

Понятные всем сокращения «Блин» — иммунопрепарат «Блинцито».

«Рубик» — противоопухолевый антибиотик «Рубомицин».

«Морозовка» — Морозовская детская клиническая больница.

ФНКЦ, или «Рогачевка», — Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Милое и трогательное Двенашки, двушки, шестерки (сленг медсестер) — некоторые медицинские назначения выполняются строго по времени, например в 12, 2 или 6 часов. Пример: «Пошла делать двенашки».

Постояшки — закоренелые пациенты больничных отделений.

Периферичка — периферический венозный катетер. Пример: «Периферичка стоит?»

Центр — центральный венозный катетер. Пример: «У пациента центр или периферичка?»