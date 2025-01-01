БАДы от «Пульс»

Покупая любые продукты брендов BioForte, FoodForte, ComForte в аптеке, вы помогаете детям, которые проходят лечение в больницах.

Акция продлится с 1 августа по 30 октября. 10% с продаж будут перечислены в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».