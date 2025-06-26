Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

И снова «Начнем с главного»

11 августа 2025Анонсы
Текст:
Елена Шевченко
Поделиться:

В том случае, если учителя, родители и дети приняли решение ограничиться 1 сентября одним букетом, а сэкономленные деньги передать на благотворительность. Рассказываем, что нового у нас для вас в этом году.

Мы сделали очень красивую атрибутику!

Для участия в акции каждый ребенок получит персональный зип-пакет, внутри которого будет открытка с поздравлением, рассказом об акции и информацией о фонде, а также набор стикеров, атласная ленточка и флажки (по желанию).

Ленточку можно прикрепить на лацкан пиджака, повязать на руку или рюкзак, вплести в косички… Ну а модные стикеры подойдут для телефона, планшета, тетради, пенала, рюкзака. Их даже можно приклеить к одежде вместо значка. Еще для букета учителя добавляем топпер — и получается ярко, красиво. Незабываемо!

Фото: Александра Добротина

1 из 8

А еще каждый класс, как всегда, получит от фонда именную благодарность за участие в акции. 

Как стать участником акции?

  • Создайте свое событие на платформе «Друзья фонда».

  • Расскажите родителям об акции и отправьте ссылку на событие, чтобы они сделали пожертвования.

  • Если вам нужна атрибутика с символикой акции (благодарность для учителя и класса, флажки, ленточки, наклейки), заполните форму.

Пусть новый учебный год начнется с главного! А мы обязательно расскажем об итогах акции: кому из подопечных фонда вы помогли.

Огромное спасибо «Новой школе» за то, что разрешили провести фотосессию на своей территории! Отдельно благодарим всех участников: Даниила Смирнова, Маргариту Преснякову, Маргариту и Марию Рычковых, Анну и Арсения Сидоровых, Сергея и Луку Гришиных.

Остались вопросы?

Татьяна Хазбулатова,

координатор акции

+7 (925) 213-92-55

WhatsApp, Telegram

Новости

Все новости

Анонсы11.08.2025

Акции и события в августе

Начался последний месяц лета, и у нас с вами много дел: заряжаемся витаминами и тем самым помогаем детям, болеем за нашу команду на «Гонке героев», отмечаем дни рождения пуделя Корицы и Майкла Джексона.

Анонсы7.08.2025

«Благотворительность не должна требовать жертв»

Важно ли, из каких побуждений человек жертвует, или в спасении жизней все средства хороши? Этот вопрос Skillbox Media, журнал для профессионалов, задал Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь».

Анонсы26.06.2025

