И снова «Начнем с главного»

В том случае, если учителя, родители и дети приняли решение ограничиться 1 сентября одним букетом, а сэкономленные деньги передать на благотворительность. Рассказываем, что нового у нас для вас в этом году.
Мы сделали очень красивую атрибутику!
Для участия в акции каждый ребенок получит персональный зип-пакет, внутри которого будет открытка с поздравлением, рассказом об акции и информацией о фонде, а также набор стикеров, атласная ленточка и флажки (по желанию).
Ленточку можно прикрепить на лацкан пиджака, повязать на руку или рюкзак, вплести в косички… Ну а модные стикеры подойдут для телефона, планшета, тетради, пенала, рюкзака. Их даже можно приклеить к одежде вместо значка. Еще для букета учителя добавляем топпер — и получается ярко, красиво. Незабываемо!
Фото: Александра Добротина
А еще каждый класс, как всегда, получит от фонда именную благодарность за участие в акции.
Как стать участником акции?
Создайте свое событие на платформе «Друзья фонда».
Расскажите родителям об акции и отправьте ссылку на событие, чтобы они сделали пожертвования.
Если вам нужна атрибутика с символикой акции (благодарность для учителя и класса, флажки, ленточки, наклейки), заполните форму.
Пусть новый учебный год начнется с главного! А мы обязательно расскажем об итогах акции: кому из подопечных фонда вы помогли.
Огромное спасибо «Новой школе» за то, что разрешили провести фотосессию на своей территории! Отдельно благодарим всех участников: Даниила Смирнова, Маргариту Преснякову, Маргариту и Марию Рычковых, Анну и Арсения Сидоровых, Сергея и Луку Гришиных.
Остались вопросы?
Татьяна Хазбулатова,
координатор акции
+7 (925) 213-92-55
WhatsApp, Telegram
