Отчет фонда, октябрь 2025

К привычным тратам на оплату лекарств, диагностики и много другого в октябре добавилась покупка шунтирующих систем и важнейших приборов для диагностики хромосомных аномалий. А еще состоялась одна очень важная встреча.

1 — но какая важная! — встреча с мечтой состоялась в конце октября. Благотворители, врачи, сотрудники и амбассадоры фонда своими глазами увидели, насколько серьезно продвинулось строительство пансионата «Измалково».

22 537 729 рублей направлено на оплату самой современной диагностики и анализов в клиниках Москвы и в ОДКБ Екатеринбурга.

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 235 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Много цифр, слов и интересных фактов о развитии медицины в стране (и о вашем вкладе в это!), как всегда, в нашем отчете и еще подробнее — в таблице .

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В октябре общие траты на проект составили 83 556 699 рублей.

Лекарства. Общая сумма — 28 859 957 рублей.

В октябре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 2 259 291 рубль для трех подопечных фонда из Российской детской клинической больницы. Среди них Айсаара Егорова. Девочка уже прошла полный курс «Блинцито» и сейчас вместе с мамой переехала на одну из арендованных фондом квартир для продолжения амбулаторного этапа лечения. Также пять детей из областного МООД в Балашихе и других региональных клиник были обеспечены препаратом «Блинцито» со счета фонда «Новая жизнь» на сумму 3 389 126 рублей. Среди них Саша Блок, который сейчас находится на третьем этапе консолидации, и Илья Васин. Мальчик приезжает раз в неделю в дневной стационар МООД в Балашихе на контроль анализов и лечение, где всегда успевает поучаствовать во всех мастер-классах с волонтерами в больнице.

Иммунопрепарат «Биспонса» был закуплен на сумму 5 088 424 рубля для пятерых детей. Среди них Лев Кочкуров, которому благодаря терапии удалось достичь ремиссии, и Алиса Анохина, у которой в начале ноября началась CAR-T-клеточная терапия. Однако у девочки развились серьезные инфекционные осложнения, и врачи приняли решение пока воздержаться от повторного введения CAR-T-лимфоцитов.

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для Леры Кобелевой и Асият Абдулаевой: месяц назад у девочки состоялась трансплантация костного мозга, пока не все гладко, и лечение «Адцетрисом» нужно продолжать. Лекарство было закуплено на общую сумму 1 080 000 рублей.

Также для четырех пациентов Центра имени Димы Рогачева закуплено противоопухолевое лекарство «Опдиво» на сумму 717 648 рублей. Среди них Володя Крюков, который недавно закончил очередной этап лечения — лучевую терапию.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для четырех детей на сумму 1 450 740 рублей. Среди них Варя Шахнина, который вы неоднократно помогали с донорскими гранулоцитами, и Матвей Савельев, у которого врачи отмечают небольшую положительную динамику на терапии этим лекарством (мальчику долго не могли подобрать препарат для лечения инфекционных осложнений).

Отметим, что в октябре со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Даунобластин» для троих пациентов Центра Димы Рогачева. Это лекарство показало свою высокую эффективность в лечении острых лимфобластных лейкозов на этапе консолидации болезни. Для двоих пациентов Центра был закуплен дорогостоящий противовирусный препарат «Фоскавир». Также для одного ребенка в связи с высоким риском прогрессии острого лимфобластного лейкоза был куплен препарат «Ревуфорж». В государственный фонд «Круг добра» было направлено обращение для включения этого препарата в перечень закупаемых лекарств. Заявка находится на рассмотрении, поэтому пока мы с вами поддерживаем ребенка. Всего на покупку незарегистрированных препаратов в октябре было направлено 8 715 357 рублей.

Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» был закуплен на сумму 2 731 975 рублей для 16 пациентов Центра имени Димы Рогачева. Среди них Петя Янов, Вадим Чичулин и Артур Рудык, у которого три месяца назад состоялась трансплантация костного мозга.

Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 918 000 рублей для пяти пациентов той же клиники, в том числе для Дианы Губской, Сааи Алдынчы и Жамсо Сахимова (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга).

Также в октябре в московские и региональные клиники были куплены «Джадену», «Ломустин», «Арфлейда», «Дарзалекс» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 22 537 729 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в октябре для Центра имени Димы Рогачева были закуплены картридж GeneFusion (специальный диагностический модуль, который применяется в современных молекулярно-генетических анализаторах для обнаружения важных мутаций (генетических перестроек) в опухолях); антитела для иммуногистохимических исследований, коньюгаты, коктейли антител; набор для амплификации ДНК GenPak (специальный комплект реагентов, который позволяет увеличивать («копировать») маленькие фрагменты ДНК до такого количества, чтобы их можно было исследовать); реагенты для проточной цитометрии (позволяют «подсветить» клетки иммунной системы, точно оценить их количество и силу, выявить скрытые нарушения иммунитета, вовремя заметить опасные осложнения лечения); окрашивающий реагент для гематологических анализаторов; лабораторные расходные материалы (флаконы культуральные, пробирки микроцентрифужные, наконечники, планшеты, вставки в крышки криопробирок, пипетки серологические, фильтры-насадки, ПЦР-пробирки, штативы); реагенты для исследований методом FISH (специальные химические вещества и зондовые комплекты, которые позволяют «подсветить» определенные участки ДНК или хромосом в клетках); набор реагентов для in vitro диагностики туберкулезной инфекции. В этом месяце реализация проекта стала возможной благодаря крупным и частным компаниям, которые стали участниками акции «Подарок от:важных людей». Спасибо за ваше решение поддержать акцию и помочь детям!

Сумма — 9 621 384 рубля.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены набор зондов MDS Chromosome and Gene Anomaly Detection Probe (комплект специальных ДНК-зондов, которые позволяют обнаруживать хромосомные аномалии и генетические изменения, характерные для миелодиспластических синдромов и других заболеваний крови); набор зондов DiGeorge (специальный лабораторный комплект, который позволяет выявлять удаление или изменения участка хромосомы 22, характерного для синдрома ДиДжордж (DiGeorge)); комплект синтетических олигонуклеотидов; коктейли антител Duraclone (готовые смеси нескольких моноклональных антител, каждая из которых «помечена» специальной флуоресцентной меткой, они используются в проточной цитометрии, чтобы одновременно выявлять и анализировать несколько типов клеток крови или белков на их поверхности).

Для ОДКБ Екатеринбурга были закуплены реагенты и расходные материалы для молекулярно-генетических исследований (все химические вещества, наборы, буферы, ферменты и расходники, которые нужны для работы с ДНК и РНК в лаборатории, они позволяют выделять генетический материал, выявлять мутации, хромосомные аномалии и генетические инфекции, проводить ПЦР, секвенирование и другие тесты) и конъюгаты антител CD61 с FITC (специальные антитела, которые «помечены» флуоресцентной краской FITC и связываются с белком CD61 на поверхности тромбоцитов и других клеток крови, эти антитела позволяют лабораторным приборам «увидеть» и посчитать клетки с CD61 под лазером, точно определить их количество и состояние).

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 12 118 294 рубля, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Также по программе «Диагностика и анализы» были оплачены реагенты для одной из лабораторий Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 798 051 рубль. А именно закуплены магнитные частицы для выделения клеток человека — маленькие частички с магнитным ядром, покрытые специфическими антителами, которые могут цепляться только за определенный тип клеток в крови или тканях. Когда эти частицы смешивают с образцом, они «прилипают» к нужным клеткам, а с помощью магнита их можно отделить от остальных клеток — это позволяет лабораториям получать чистую популяцию клеток для исследований или терапии.

Также были оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Ижевска, Нижневартовска, Тюмени и Кургана на сумму 228 430 рублей.

Спасибо, что снова делаете такую масштабную помощь для клиник возможной!

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 16 144 982 рубля.

В октябре основные расходы по этому проекту направлены на наборы для деплеции в Центре имени Дмитрия Рогачева: были закуплены магнитные частицы к CD3 GMP (маленькие частицы с магнитным ядром, покрытые антителами к CD3 — белку на поверхности Т-лимфоцитов; когда частицы смешивают с кровью или клеточной культурой, они цепляются только за Т-клетки, и с помощью магнита их можно легко отделить от остальных клеток). Также были приобретены магистрали Infusomat Space; наборы для введения энтерального питания; набор для катетеризации центральных вен по методу Сельдингера (комплект инструментов и расходных материалов, который позволяет безопасно установить катетер в крупную вену (например, в шею, грудь или бедро) для введения лекарств, жидкости или взятия крови); cолевой энтеральный раствор; трубки с манжетой Shiley (специальные дыхательные трубки, которые устанавливают в трахею пациента для искусственной вентиляции легких, манжета помогает герметично закрепить трубку, чтобы воздух поступал в легкие, а не выходил наружу); имплантаты для остеосинтеза позвоночника (винты, пластины, стержни); имплант индивидуального изготовления «Тиос» для замены «растущей» части эндопротеза (специально созданная для конкретного ребенка деталь протеза кости, которая может заменять поврежденный участок и «расти» вместе с костями ребенка); резервуар для лекарственных препаратов для амбулаторной инфузионной помпы; калоприемник.

Для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко были закуплены шунтирующие системы и их компоненты (их используют для отведения избыточной жидкости из мозга при гидроцефалии): клапаны (paediGAV, proGAV, Shuntassistant 2.0) регулируют поток спинномозговой жидкости, чтобы давление в мозге оставалось безопасным, перитонеальный катетер, импрегнированный барием, проводит жидкость из головного мозга в брюшную полость, барий делает катетер видимым на рентгене для контроля установки, резервуар «Бурхолл» (специальный маленький контейнер, который устанавливают под кожу ребенка как часть шунтирующей системы для отведения лишней спинномозговой жидкости из мозга).

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 2 324 712 рублей.

Оплачены расходы на поиск и активацию неродственного донора для одного пациента Российской детской клинической больницы с редким наследственным заболеванием. Донора нашли в Германии, трансплантация состоялась в середине октября.

Образование врачей. Общая сумма — 4 546 803 рубля.

Основными расходами по проекту в октябре стали траты на организацию 15-й конференции «Благотворительность против рака», которая в этом году прошла в Челябинске. От всего сердца благодарим фармацевтическую компанию «Пульс», ООО «Градиент», ООО «Солгар Витамин» и ООО «Диаэм», которые оплатили все расходы, связанные с организацией конференции!

Также в этом месяце была оказана финансовая поддержка II Российскому конгрессу «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии», который состоялся в Центре имени Дмитрия Рогачева. Были оплачены две командировки для медсестер на обучение в Центре имени Дмитрия Рогачева на симуляционном курсе «Венозный катетер».

В октябре были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей.

Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За октябрь они составили 2 040 343 рубля. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.