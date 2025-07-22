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306 000 ₽305 895 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Белово (Кемеровская область)
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
22.07.2025
Впервые лейкоз проявил себя два года: тогда Диана прошла лечение и вышла в ремиссию, но, к сожалению, в мае текущего года болезнь вернулась. Теперь врачи считают, что девочке необходима трансплантация костного мозга. Поэтому в качестве профилактики возможных осложнений после ТКМ девочке нужна терапия с препаратом «Энтивио».
Стоимость трех флаконов лекарства — 306 000 рублей.
Ваша помощь Диане
23.07.25
|С**********а А.
|100 ₽
23.07.25
|5 ₽