Впервые лейкоз проявил себя два года: тогда Диана прошла лечение и вышла в ремиссию, но, к сожалению, в мае текущего года болезнь вернулась. Теперь врачи считают, что девочке необходима трансплантация костного мозга. Поэтому в качестве профилактики возможных осложнений после ТКМ девочке нужна терапия с препаратом «Энтивио».

Стоимость трех флаконов лекарства — 306 000 рублей.