|Диагноз
|Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом
|Город
|село Амурзет, Еврейская автономная область
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
01.09.2025
Володя заболел в декабре 2023 года. Сначала у него нашли анемию, но после более глубокого обследования обнаружили лимфому. Володю госпитализировали в Биробиджан, а затем перевели в Центр Димы Рогачева. Комбинированная терапия с препаратом «Опдиво» сработала: Володе стало лучше. Чтобы продолжить курс, сейчас требуется еще три упаковки лекарства стоимостью 205 042 рубля.
