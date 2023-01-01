Минимальная остаточная болезнь

Минимальной остаточной болезнью (МОБ) или минимальной резидуальной болезнью (МРБ) в онкогематологии называют небольшое количество опухолевых клеток, оставшееся в организме после достижения клинико-гематологической ремиссии. Сохранение МРБ является основной причиной рецидивов болезни, и терапия после достижения ремиссии – например, консолидация и поддерживающая терапия при лечении острого лимфобластного лейкоза – направлена именно на уничтожение остатков лейкемических клеток.

Для контроля МРБ должны использоваться высокочувствительные методы. Многие из них основаны на анализе ДНК. Так, молекулярно-генетический анализ с использованием методов полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет выявлять даже очень небольшие количества лейкемических клеток, характеризующихся известным генетическим дефектом, – например, одну опухолевую клетку на миллион нормальных. Несколько менее чувствителен цитогенетический анализ. Так как лейкемические клетки обычно характеризуются необычным набором белков на их поверхности, для контроля МРБ часто используется также проточная цитометрия (см. «Иммунофенотипирование»). Возможны и другие методы изучения МРБ.

Мониторинг МРБ может служить нескольким целям: оценка эффективности лечения, сравнение различных видов терапии, контроль за сохранением ремиссии и максимально раннее обнаружение рецидивов для своевременной коррекции тактики лечения.

Понятие минимальной остаточной болезни применимо и к солидным опухолям – так, изучается вопрос об МРБ при нейробластоме и других заболеваниях.