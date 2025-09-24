Лечение Илье помогает: уже удалось достигнуть первой ремиссии заболевания. Начался этап так называемой консолидации — закрепления ремиссии, и тут у мальчика случилась острая аллергическая реакция на один из препаратов стандартной химиотерапии. Теперь, чтобы продолжать лечение, нужно заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Илье нужно три флакона лекарства стоимостью 486 000 рублей.