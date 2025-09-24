Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Илья Васин

486 000 ₽486 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородРеутов
Возраст6 лет
У Ильи весной обнаружили лейкоз. Сейчас мальчик лечится в Московском областном онкологическом диспансере.

24.09.2025

Лечение Илье помогает: уже удалось достигнуть первой ремиссии заболевания. Начался этап так называемой консолидации — закрепления ремиссии, и тут у мальчика случилась острая аллергическая реакция на один из препаратов стандартной химиотерапии. Теперь, чтобы продолжать лечение, нужно заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Илье нужно три флакона лекарства стоимостью 486 000 рублей.

