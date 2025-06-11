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408 000 ₽407 770 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Хроническая гранулематозная болезнь
|Город
|Улан-Удэ
|Возраст
|2 года
Ход лечения
11.06.2025
В начале мая Жамсо провели ТКМ, ведь это самый эффективный способ лечения его болезни. Сейчас мальчик борется с тяжелыми осложнениями, из которых сильнее всего себя проявила кишечная РТПХ. Чтобы справиться с ней, Жамсо необходим курс иммунопрепарата «Энтивио», который стоит 408 000 рублей. Мы открываем сбор!
Ваша помощь Жамсо
16.06.25
|100 ₽
16.06.25
|100 ₽
16.06.25
|30 ₽