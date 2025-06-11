В начале мая Жамсо провели ТКМ, ведь это самый эффективный способ лечения его болезни. Сейчас мальчик борется с тяжелыми осложнениями, из которых сильнее всего себя проявила кишечная РТПХ. Чтобы справиться с ней, Жамсо необходим курс иммунопрепарата «Энтивио», который стоит 408 000 рублей. Мы открываем сбор!