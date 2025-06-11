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Жамсо Сахинов

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408 000 ₽407 770 ₽ осталось собрать
ДиагнозХроническая гранулематозная болезнь
ГородУлан-Удэ
Возраст2 года
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У мальчика редкая форма первичного иммунодефицита, сейчас он восстанавливается после пересадки костного мозга.

Ход лечения

11.06.2025

В начале мая Жамсо провели ТКМ, ведь это самый эффективный способ лечения его болезни. Сейчас мальчик борется с тяжелыми осложнениями, из которых сильнее всего себя проявила кишечная РТПХ. Чтобы справиться с ней, Жамсо необходим курс иммунопрепарата «Энтивио», который стоит 408 000 рублей. Мы открываем сбор!

Ваша помощь Жамсо

16.06.25
100 ₽
16.06.25
100 ₽
16.06.25
30 ₽
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