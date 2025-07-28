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180 000 ₽178 450 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом
|Город
|Кулебаки (Нижегородская область)
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
28.07.2025
Девочка прошла несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, но победить болезнь пока не получается. В марте у Леры диагностировали рецидив. Поэтому сейчас девочке рекомендован эффективный иммунопрепарат «Адцетрис», который помогает при самых сложных случаях лимфомы. Лере пока нужен один флакон лекарства стоимостью 180 000 рублей.
Ваша помощь Лере
28.07.25
|А*******а Г.
|1 000 ₽
28.07.25
|350 ₽
28.07.25
|200 ₽