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Лера Кобелева

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180 000 ₽178 450 ₽ осталось собрать
ДиагнозБолезнь Ходжкина с нодулярным склерозом
Город Кулебаки (Нижегородская область)
Возраст16 лет
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В прошлом году у Леры обнаружили лимфому. Сейчас она лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

28.07.2025

Девочка прошла несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, но победить болезнь пока не получается. В марте у Леры диагностировали рецидив. Поэтому сейчас девочке рекомендован эффективный иммунопрепарат «Адцетрис», который помогает при самых сложных случаях лимфомы. Лере пока нужен один флакон лекарства стоимостью 180 000 рублей.

Ваша помощь Лере

28.07.25
А*******а Г.1 000 ₽
28.07.25
350 ₽
28.07.25
200 ₽
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