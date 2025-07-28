Девочка прошла несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, но победить болезнь пока не получается. В марте у Леры диагностировали рецидив. Поэтому сейчас девочке рекомендован эффективный иммунопрепарат «Адцетрис», который помогает при самых сложных случаях лимфомы. Лере пока нужен один флакон лекарства стоимостью 180 000 рублей.