Что нужно, чтобы Лера улыбнулась?

Вообще Лера всегда сосредоточена и серьезна. Улыбается, когда рядом старший брат. Но сейчас он далеко, в Нижнем Новгороде, а Лера приехала лечиться в Центр детской гематологии Дмитрия Рогачева.

У девочки рецидив лимфомы Ходжкина. На два блока стандартной химиотерапии ответа так и не последовало, и врачи приняли решение отправить Леру лечиться в Москву. После первого курса противоопухолевого препарата «Адцетрис», который помогает даже в самых сложных случаях лечения лимфом, стало понятно, что процесс идет и нужно продолжать. Сейчас наступило время третьего курса, после которого Леру отправят на ПЭТ/КТ, чтобы зафиксировать результаты.

«“Адцетрис” Лера переносит гораздо легче, хотя “химия” есть “химия”. Но даже волосы немного отросли, любо-дорого смотреть, и настроение нормальное, — рассказывает Ирина, мама девочки. — Дочь много рисует в ноутбуке и блокноте, а пока проходила лучевую терапию, окончила курсы по программированию. Ей это интересно. Надеюсь, что в следующем году ей удастся поступить в колледж».

«А давайте помечтаем? — предлагаем Ирине. — Вот выпишут Леру из больницы, и-и-и-и…»

«Учиться она хочет. Не хотела принципиально идти в 11-й класс, потому что в школе неинтересно, но рецидив сбил все планы: вместо поступления мы уехали в больницу. А еще мечтает Новый год встретить в доме. Мы купили недавно, но еще не переехали. Очень ей хочется в свою личную комнату. Боимся строить планы, пока непонятно, что дальше с лечением, но мечты такие есть».

А мы мечтаем, чтобы Лера улыбнулась. И вообще улыбалась почаще. Что для этого нужно? Все просто. Новый год, встреча с братом, рисование и программирование. И чтобы ничего не болело. Третий курс терапии противоопухолевым препаратом «Адцетрис» стоит 540 000 рублей.