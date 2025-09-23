«Фонды — это лаборатория будущего»

Пятнадцатая конференция «Благотворительность против рака» показала, как за годы совместной работы НКО, бизнеса и государства благотворительность стала территорией, где рождаются решения, меняющие жизни миллионов.
Пятнадцатая конференция региональных НКО «Благотворительность против рака» прошла в Челябинске по приглашению благотворительного движения «Искорка Фонд». 108 участников из 29 городов, 42 организации, два плотных рабочих дня из дискуссий, секций и встреч. Но главный вопрос, с которого началась юбилейная конференция: как благотворительные организации изменили помощь онкобольным за 15 лет?
Фото: Юлия Ласкорунская
«Иногда кажется, что мы просто тушим пожары. Но на самом деле мы уже давно строим пожарные части, — сказала Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь». — История любого фонда — это путь от срочной помощи к созданию работающей и понятной системы. И все это стало возможным только благодаря общим усилиям — когда мы не конкурируем, а вместе добиваемся системных изменений».
108 участников
из 29 городов и 42 организации
За 15 лет «Благотворительность против рака» стала площадкой, где не просто делятся опытом, а выстраивают новую культуру сектора — профессиональную, открытую, основанную на доверии и сотрудничестве.
Благотворительность как экосистема
Сегодня благотворительность — это уже не «заплатка», а источник и двигатель перемен. Экосистема взаимодействий между НКО, бизнесом, врачами, государством и людьми.
«Очень важно, чтобы представители разных НКО как можно больше взаимодействовали между собой, — отметила Татьяна Сачко, директор «Искорка Фонд». — На конференции мы увидели, сколько сильных инициатив рождается в регионах. Это не просто обмен опытом, а возможность расти, развиваться и вместе двигать систему вперед».
Фото: Любовь Кузякина
Совместные решения уже не раз становились переломными: от организации доставки лекарств до правовых изменений, позволивших обеспечивать онкопациентов жизненно важными препаратами за счет государства.
От экспериментов к новой норме
Лейтмотив конференции звучал амбициозно и в то же время предельно точно: фонды — лаборатория будущего.
«Мы проектируем системы, анализируем данные, разбираем законодательные ограничения, создаем программы заботы о сотрудниках и волонтерах, продумываем теории изменений, просчитываем бюджеты до мельчайших деталей, — говорит София Лагутинская, директор фонда «Верю в чудо». — Мы обязаны показывать максимум. И вот этот уровень системности — главное доказательство, как далеко мы продвинулись».
Сегодня лучшее партнерство — не про спонсорство, а про совместное влияние. Когда бизнес помогает не потому, что так надо, а потому, что видит, как это меняет общество.София Лагутинская, директор фонда «Верю в чудо»
«То, что рождается сегодня в фондах, будь то новые подходы к помощи, программы фандрайзинга или цифровые инструменты, завтра становится частью государственной и общественной практики. Скажем, когда-то лекарства для онкобольных детей закупались почти исключительно на пожертвования. Сегодня это государственная программа, охватывающая тысячи пациентов», — отметила в своем выступлении Татьяна Снесарь, директор по фандрайзингу «Подари жизнь».
Татьяна Снесарь, директор по фандрайзингу «Подари жизнь»
Фото: Юлмя Ласкорунская
Личное и живое
Конференция — это не только обмен опытом, но и человеческое общение, без которого невозможно ни развитие, ни вдохновение.
«Я была впервые на конференции, но мне все очень понравилось, — рассказывает Екатерина Антоничева, координатор фонда «Дедморозим». — Мы общаемся, делимся лайфхаками, советами и понимаем: нам есть чему учиться друг у друга. Раньше все держалось на волонтерстве и энтузиазме, а теперь это масштабные организации с сотней сотрудников, способные менять систему».
В этих историях слышится главное: мы больше не затыкаем дыры — мы строим новую реальность.
Фото: Юлия Ласкорунская
Взаимодействие с бизнесом
Одной из ключевых тем конференции стала работа с бизнесом не как с источником финансирования, а как с партнером по созданию новой реальности.
«Сегодня лучшее партнерство — не про спонсорство, а про совместное влияние, — говорит София Лагутинская. — Когда бизнес помогает не потому, что так надо, а потому, что видит, как это меняет общество. Чтобы партнерство сложилось, важно говорить на языке партнера: про цели, про системные изменения, про KPI. Это непросто, но очень важно быть не только про эмоции. При этом нельзя скатываться только в цифры, иначе мы ничем не будем отличаться от других потенциальных партнеров».
Так рождается новая модель доверия — когда компании становятся соавторами социальных изменений.
Фото: Юлия Ласкорунская
Лидерство и сообщество
Лидерство в НКО сегодня — это не про громкие заявления, а про смелость пробовать, объединять, вдохновлять и, конечно, делиться. Фонды все чаще действуют как сообщество, где успех одного становится ресурсом для всех. Мы не конкурируем, мы растем вместе. Это и есть главное достижение этих 15 лет.
«Нам есть чем поделиться»
«На конференции часто бывало: спикер только начинает что-то говорить, а кто-то из слушателей сразу подхватывает: “Точно, вот у меня как раз та же проблема!” И спикер: “Подойдите ко мне в перерыве, я вам расскажу, как ее решить”, — отметила Екатерина Антоничева. — Такая поддержка и обмен знаниями очень важны. А еще на конференции я поняла, что у нас в “Дедморозим” многие вопросы отлично отлажены. Очень важно знать, что мы развиваемся в правильном направлении, что нам есть чем поделиться с другими коллегами, помочь им».
Фото: Мария Алякринская
Взгляд в будущее
Если заглянуть вперед, то именно благотворительные организации первыми видят, как может выглядеть будущее страны. Именно здесь появляются практики, которые потом становятся частью жизни миллионов людей. Фонды пробуют, тестируют, ошибаются, ищут — и именно поэтому двигают систему. Если решение работает, государство или (а лучше «и») бизнес это подхватывает и масштабирует. У нас было 15 лет, чтобы в этом убедиться. И огромная работа впереди.
«Фонды — это лаборатория будущего. То, что мы делаем сегодня, завтра спасет миллионы», — подытожила Екатерина Шергова.
Безграничное спасибо всем сотрудникам «Подари жизнь», кто организовал и провел юбилейную конференцию! От всей души благодарим «Искорка Фонд» за невероятно теплый прием, помощь в организации, познавательную и вдохновляющую экскурсию! Спасибо всем-всем участникам: и тем, кто был на конференции впервые, и тем, кто уже давно с нами! Отдельное спасибо спикерам и модераторам за потрясающие выступления и сессии. И, конечно, всем, кто помогал в организации: волонтерам, сотрудникам отеля «Radisson Blu Челябинск» и, конечно, партнерам конференции! Мы ценим, что вы разделяете с нами понимание важности этого мероприятия для сообщества противораковых НКО. Отдельная благодарность Группе компаний Simple и компании «Ниагара».
