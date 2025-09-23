«Фонды — это лаборатория будущего»

Пятнадцатая конференция «Благотворительность против рака» показала, как за годы совместной работы НКО, бизнеса и государства благотворительность стала территорией, где рождаются решения, меняющие жизни миллионов.

Пятнадцатая конференция региональных НКО «Благотворительность против рака» прошла в Челябинске по приглашению благотворительного движения «Искорка Фонд». 108 участников из 29 городов, 42 организации, два плотных рабочих дня из дискуссий, секций и встреч. Но главный вопрос, с которого началась юбилейная конференция: как благотворительные организации изменили помощь онкобольным за 15 лет?

Фото: Юлия Ласкорунская

«Иногда кажется, что мы просто тушим пожары. Но на самом деле мы уже давно строим пожарные части, — сказала Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь». — История любого фонда — это путь от срочной помощи к созданию работающей и понятной системы. И все это стало возможным только благодаря общим усилиям — когда мы не конкурируем, а вместе добиваемся системных изменений».

108 участников из 29 городов и 42 организации

За 15 лет «Благотворительность против рака» стала площадкой, где не просто делятся опытом, а выстраивают новую культуру сектора — профессиональную, открытую, основанную на доверии и сотрудничестве. Благотворительность как экосистема Сегодня благотворительность — это уже не «заплатка», а источник и двигатель перемен. Экосистема взаимодействий между НКО, бизнесом, врачами, государством и людьми. «Очень важно, чтобы представители разных НКО как можно больше взаимодействовали между собой, — отметила Татьяна Сачко, директор «Искорка Фонд». — На конференции мы увидели, сколько сильных инициатив рождается в регионах. Это не просто обмен опытом, а возможность расти, развиваться и вместе двигать систему вперед».

Татьяна Сачко, директор «Искорка Фонд» Фото: Любовь Кузякина 1 из 5

Совместные решения уже не раз становились переломными: от организации доставки лекарств до правовых изменений, позволивших обеспечивать онкопациентов жизненно важными препаратами за счет государства. От экспериментов к новой норме Лейтмотив конференции звучал амбициозно и в то же время предельно точно: фонды — лаборатория будущего. «Мы проектируем системы, анализируем данные, разбираем законодательные ограничения, создаем программы заботы о сотрудниках и волонтерах, продумываем теории изменений, просчитываем бюджеты до мельчайших деталей, — говорит София Лагутинская, директор фонда «Верю в чудо». — Мы обязаны показывать максимум. И вот этот уровень системности — главное доказательство, как далеко мы продвинулись».

Сегодня лучшее партнерство — не про спонсорство, а про совместное влияние. Когда бизнес помогает не потому, что так надо, а потому, что видит, как это меняет общество. София Лагутинская, директор фонда «Верю в чудо»

«То, что рождается сегодня в фондах, будь то новые подходы к помощи, программы фандрайзинга или цифровые инструменты, завтра становится частью государственной и общественной практики. Скажем, когда-то лекарства для онкобольных детей закупались почти исключительно на пожертвования. Сегодня это государственная программа, охватывающая тысячи пациентов», — отметила в своем выступлении Татьяна Снесарь, директор по фандрайзингу «Подари жизнь».

Татьяна Снесарь, директор по фандрайзингу «Подари жизнь» Фото: Юлмя Ласкорунская

Личное и живое Конференция — это не только обмен опытом, но и человеческое общение, без которого невозможно ни развитие, ни вдохновение. «Я была впервые на конференции, но мне все очень понравилось, — рассказывает Екатерина Антоничева, координатор фонда «Дедморозим». — Мы общаемся, делимся лайфхаками, советами и понимаем: нам есть чему учиться друг у друга. Раньше все держалось на волонтерстве и энтузиазме, а теперь это масштабные организации с сотней сотрудников, способные менять систему». В этих историях слышится главное: мы больше не затыкаем дыры — мы строим новую реальность.

Фото: Юлия Ласкорунская

Взаимодействие с бизнесом Одной из ключевых тем конференции стала работа с бизнесом не как с источником финансирования, а как с партнером по созданию новой реальности. «Сегодня лучшее партнерство — не про спонсорство, а про совместное влияние, — говорит София Лагутинская. — Когда бизнес помогает не потому, что так надо, а потому, что видит, как это меняет общество. Чтобы партнерство сложилось, важно говорить на языке партнера: про цели, про системные изменения, про KPI. Это непросто, но очень важно быть не только про эмоции. При этом нельзя скатываться только в цифры, иначе мы ничем не будем отличаться от других потенциальных партнеров». Так рождается новая модель доверия — когда компании становятся соавторами социальных изменений.

София Лагутинская, директор фонда «Верю в чудо» Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 2

Лидерство и сообщество Лидерство в НКО сегодня — это не про громкие заявления, а про смелость пробовать, объединять, вдохновлять и, конечно, делиться. Фонды все чаще действуют как сообщество, где успех одного становится ресурсом для всех. Мы не конкурируем, мы растем вместе. Это и есть главное достижение этих 15 лет. «Нам есть чем поделиться» «На конференции часто бывало: спикер только начинает что-то говорить, а кто-то из слушателей сразу подхватывает: “Точно, вот у меня как раз та же проблема!” И спикер: “Подойдите ко мне в перерыве, я вам расскажу, как ее решить”, — отметила Екатерина Антоничева. — Такая поддержка и обмен знаниями очень важны. А еще на конференции я поняла, что у нас в “Дедморозим” многие вопросы отлично отлажены. Очень важно знать, что мы развиваемся в правильном направлении, что нам есть чем поделиться с другими коллегами, помочь им».

Фото: Мария Алякринская