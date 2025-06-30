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Петя Янов

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1 129 645 ₽1 129 145 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородИжевск
Возраст15 лет
Осенью 2022-го Петя заболел, но ему удалось выйти в ремиссию. В этом году болезнь вернулась.

Ход лечения

01.07.2025

В начале года юноша стал жаловаться на повышение температуры, затем его начали беспокоить боли в правом подреберье. В больнице по месту жительства Пете диагностировали рецидив острого лимфобластного лейкоза, после чего перевели в Центр им. Димы Рогачева. Сейчас юноше необходим курс иммунопрепарата «Блинцито» стоимостью 1 129 645 рублей. Мы открываем сбор!

Ваша помощь Пете

30.06.25
М********ч Ч.500 ₽
Все пожертвования
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