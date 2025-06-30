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1 129 645 ₽1 129 145 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Ижевск
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
01.07.2025
В начале года юноша стал жаловаться на повышение температуры, затем его начали беспокоить боли в правом подреберье. В больнице по месту жительства Пете диагностировали рецидив острого лимфобластного лейкоза, после чего перевели в Центр им. Димы Рогачева. Сейчас юноше необходим курс иммунопрепарата «Блинцито» стоимостью 1 129 645 рублей. Мы открываем сбор!
Ваша помощь Пете
30.06.25
|М********ч Ч.
|500 ₽