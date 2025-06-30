В начале года юноша стал жаловаться на повышение температуры, затем его начали беспокоить боли в правом подреберье. В больнице по месту жительства Пете диагностировали рецидив острого лимфобластного лейкоза, после чего перевели в Центр им. Димы Рогачева. Сейчас юноше необходим курс иммунопрепарата «Блинцито» стоимостью 1 129 645 рублей. Мы открываем сбор!